Illinois'ta Türk Festivali Yaklaşıyor

ABD'nin Illinois eyaletinde düzenlenecek 3. Geleneksel Türk Festivali için geri sayım başladı.

Chicago yakınlarındaki Tinley Park Convention Center'da 1-2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek festivale, ABD'nin farklı eyaletlerinden yaklaşık 10 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Türk kültürünü, sanatını, mutfağını ve geleneklerini Amerikan toplumuyla buluşturmayı amaçlayan festival, her iki gün 10.00-22.00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival kapsamında Türk mutfağından seçkin lezzetler, geleneksel el sanatları, konserler, halk oyunları, semazen gösterileri, kültürel paneller, çocuk etkinlikleri ve çok sayıda stant ziyaretçilerle buluşacak.

Türk kahvesinden kebaba, baklavadan geleneksel sanat eserlerine kadar Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı festivalde, ziyaretçiler Türk misafirperverliğini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Festivalin Büyük Çarşı alanına giriş ücretsiz olacak. Ana sahne programları, özel gösteriler ve bazı etkinlikler için ziyaretçilerin bilet alması gerekecek.

İlk kez 2024'te düzenlenen ve 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, geçen yıl genişleyen programı ve artan katılımcı sayısıyla dikkati çekti.

Festival, kısa sürede ABD'nin Orta Batı bölgesindeki en kapsamlı Türk kültür etkinliklerinden biri haline geldi.

Ağustos, "Türk Miras Ayı" ilan edildi

Festival öncesinde Türk-Amerikan toplumu açısından önemli bir gelişme de yaşandı.

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson, Türk-Amerikan toplumunun şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamına sunduğu katkılara dikkati çekerek, ağustos ayını resmen "Türk Miras Ayı" ilan etti.

Chicago Belediyesince hazırlanan resmi bildiri, Türk Festivali Kültürel Miras Kongresi Komitesi Başkanı Halil Demir'e takdim edildi.

Bildiride, Türk kültürünün, tarihinin, geleneklerinin, mutfağının ve müziğinin tanıtılmasının önemine vurgu yapılırken, Türk Festivali'nin farklı toplumları bir araya getiren önemli bir kültürel etkinlik olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Johnson, yayınladığı video mesajında, Chicagoluları ve çevre eyaletlerden gelecek ziyaretçileri festivale davet etti.

Türk toplumunun Chicago'nun kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına yaptığı katkılara dikkati çeken Johnson, ziyaretçilere Türk kültürünü yakından tanımaları ve festival coşkusuna ortak olmaları çağrısında bulundu.

"Güçlü bir dostluk köprüsü"

Türk Festivali Kültürel Miras Kongresi Komitesi Başkanı Demir, festivalin yalnızca Türk toplumuna yönelik bir etkinlik olmadığını, farklı kültürlerden binlerce insanı bir araya getiren önemli bir buluşma olduğunu belirterek, "Misyonumuz, Türk kültürünün zenginliğini gelecek nesillere ve Amerikan toplumuna en güzel şekilde tanıtmaktır. Chicago Belediyesinin ağustos ayını 'Türk Miras Ayı' ilan etmesi de toplumumuz adına büyük bir gurur ve onurdur." ifadelerini kullandı.

Türk Festivali'nin, başta Illinois ve ABD'nin Orta Batı bölgesi olmak üzere farklı eyaletlerden binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin kültürel mirasını, geleneklerini, sanatını ve misafirperverliğini tanıtan önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.