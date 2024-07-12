ILO, biyolojik tehlike çeşitliliği için yeni bir çalışma standardını kabul etti - Son Dakika
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ILO, biyolojik tehlike çeşitliliği için yeni bir çalışma standardını kabul etti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda biyolojik tehlike çeşitliliğine ilişkin yeni bir çalışma standardının kabul edildiğini, bu yeni standardın uygulanmasında üye devletleri desteklemeye hazır olduklarını bildirdi. Konferansta ayrıca yapay zekanın iş üzerindeki etkileri de ele alındı.

12.07.2024 20:15
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Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda biyolojik tehlike çeşitliliğine ilişkin yeni bir çalışma standardının kabul edildiğini, bu yeni standardın uygulanmasında üye devletleri desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Hassan, ILO Türkiye Ofisinde düzenlenen basın buluşmasında, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'na dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 112. oturumunun çok önemli sonuçlarla tamamlandığını belirten Hassan, "Bunlardan ilki biyolojik tehlike çeşitliliği hakkında onaylanan yeni çalışma standardı. Bu çok önemli bir standart, çok teknik bir alan. Üye devletlerimizin buna dikkatle bakması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi bu alanda da onları desteklemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Hassan, sonuç bildirgesinin, ücretsiz çalışmanın cinsiyetler arasında dengelenmesini, yaygınlığının azaltılmasını, ücretsiz çalışmaya katılanların uygun şekilde tanınmasını ve temsil edilmesini sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

"Yapay zekanın gelişim hızı çok hızlı ilerliyor"

Konferansta ayrıca yapay zekanın iş üzerindeki etkilerinin de ele alındığını kaydeden Hassan, yapay zekanın hızlı gelişimine ve istihdam ilişkilerine getirdiği temel değişikliklere dikkat çekti.

Hassan, "Yapay zekanın gelişimi çok hızlı ilerliyor ve bunu her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor." dedi.

Yeni becerileri, yaşam boyu öğrenmeyi ve işçi haklarının korunmasını göz önünde bulundurarak bu değişikliklere uyum sağlama ihtiyacını vurgulayan Hassan, yönetişim ve işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Kaynak: AA

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