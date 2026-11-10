İmalat sanayisi endeksi eylülde zirveye çıktı, katkı 1,6 puanla yüksek teknolojiden

ZEYNEP DUYAR/MERT DAVUT - Türkiye'nin yüksek ve orta yüksek teknolojili üretime yönelik yatırımları meyvesini verirken eylülde imalat sanayisi üretim endeksindeki yükselişe en fazla katkıyı 1,6 puanla yüksek teknolojili ürünlerin imalatı yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre sanayiye yönelik destekler üretime de pozitif yansıyor.

Sanayi üretim endeksi ve bazı göstergeler eylül itibarıyla yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu kapsamda arındırılmamış sanayi üretim endeksi ocakta 99,5 iken şubatta 99,8'e, martta 104,2'ye, nisanda 112,1'e yükseldi.

Mayısta 95,1'e gerileyen endeks, haziranda 115,7 olarak kayıtlara geçti. Temmuzda 113,9 seviyesinde olan endeks, ağustosta 108 olarak hesaplandı.

Endeks, eylülde 116,7 ile bu yılın en yüksek seviyesini gördü. Tüm zamanların rekoru ise 132,2 ile geçen yılın aralık ayında kırılmıştı.

Eylülde takvim etkilerinden arındırılmış endeks de 112,8 ile bu yılın en yüksek noktasına ulaştı.

En büyük katkı yüksek teknolojiden

Bu artışta imalat sanayisinin katkısı dikkati çekti. Söz konusu sektörün toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 2,3 puanı buldu.

İmalat sanayisinde arındırılmamış endeks eylülde 117,3 ile bu yılın zirvesini görürken takvim etkilerinden arındırılmışta da 113,2 ile son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye, son yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde yüksek teknoloji alanında devreye aldığı plan ve programlar, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı gibi teşvikler ve çeşitli desteklerle ileri teknoloji ürünlerin üretimine odaklandı. Bunun da etkisiyle imalat sanayisindeki yıllık değişime en yüksek katkı yüksek teknolojili ürünlerden geldi.

Yüksek teknoloji endeksi yılın en yükseğinde

Arındırılmamış yüksek teknoloji üretim endeksi eylülde 220,1 ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks 212,2 ile bu yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Endeksteki yıllık ve aylık artışlar da dikkati çekti. Takvim etkilerinden arındırılmış yüksek teknoloji endeksi eylülde yüzde 31,1 artış gösterdi. Bu ürünlerin imalat sektöründeki artışa etkisinin 1,6 puan olduğu hesaplandı.

Söz konusu alanı 1,2 puanla "diğer ulaşım araçlarının üretimi", 1 puanla "orta-yüksek teknoloji ürünlerin üretimi", 0,9 puanla "bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı" ve 0,7 puanla "motorlu kara taşıtları ve treylerin imalatı" izledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endekste rekor

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yüksek teknoloji üretim endeksi de eylülde yüzde 26,1 artarak 211,9 ile rekor seviyeyi gördü.

Arındırılmamış orta-yüksek teknoloji üretim endeksi ise söz konusu ayda 129,2 ile son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Aynı dönemde orta-düşük teknoloji üretim endeksi 113,5, düşük teknoloji ise 103,2 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, arındırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı endeksi 111,2 ile son 35 ayın, takvim etkilerinden arındırılmış endeks ise 59 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.