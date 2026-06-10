İmam Ali Tugayları Silahlarını Teslim Etti - Son Dakika
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İmam Ali Tugayları Silahlarını Teslim Etti

10.06.2026 13:32
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Irak'taki İmam Ali Tugayları, silah envanterini hükümete teslim etti. Tasfiye süreci devam ediyor.

Irak'taki Şii milis güçlerden İmam Ali Tugayları, silah envanterini hükümete teslim etti.

Hükümete bağlı Devlet Kontrolünde Silahların Toplanması ve Bağların Kesilmesi Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İmam Ali Tugayları'na ait personel bilgileri ile silah envanteri ve araç kayıtlarının teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, devlet kontrolü dışında bulunan silahlı yapıların tasfiyesi ve güvenlik güçleri bünyesine entegrasyonu amacıyla kurulan komisyonun, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın hükümet programı doğrultusunda ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Irak'ta bir süre önce de Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Seraya es-Selam araç ve silah envanterini hükümete teslim etmişti.

Şii milis gruplardan Asaib Ehlilhak Hareketi de silahların devlete teslimi konusuna olumlu yaklaştığı açıklamıştı.

Irak Hizbullahı ve Nuceba Hareketi gibi bazı gruplar ise silahlarını teslim etmeyeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

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