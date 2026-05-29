İmam Hatip Mezunları Bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmam Hatip Mezunları Bayramlaştı

İmam Hatip Mezunları Bayramlaştı
29.05.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği bayramlaşma programında mevlit okutuldu.

Orta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Osman Dede Külliyesi bünyesindeki Osman Dede Camisi'nde düzenlenen programda cuma namazı öncesinde vefat eden öğretmenler, çalışanlar ve öğrenciler için mevlit okutuldu.

Dernek başkanı Muammer Doğan, okullarında mezun olduğu 1996 yılında yaklaşık 600 öğrenci bulunduğunu belirterek, "Şimdi ise öğrenci sayısı 70'e kadar düştü. Bu okulumuza biz sahip çıkmazsak kim sahip çıkacak? Böyle devam ederse Orta İmam Hatip Lisesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir." ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından da bayramlaşma programına gerçekleştirildi.

Programa Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci de katıldı.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatip Mezunları Bayramlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Brezilya’ya Neymar hüznü İşte forma giyemeyeceği maçlar Brezilya'ya Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar
Bir zamanlar otobüs şoförüydü Şimdi tüm dünya onu tanıyor Bir zamanlar otobüs şoförüydü! Şimdi tüm dünya onu tanıyor
İşte Güllü’nün kızı Tuğyan’ın cezaevindeki fotoğrafı İşte Güllü'nün kızı Tuğyan'ın cezaevindeki fotoğrafı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı
Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar Belçika kral ve kraliçesini İngiltere’de kimse umursamadı Çocuklarının mezuniyet törenine katıldılar! Belçika kral ve kraliçesini İngiltere'de kimse umursamadı

14:49
Vedat Muriqi’de işlem tamam Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
Vedat Muriqi'de işlem tamam! Aziz Yıldırım ile anlaştı, yuvaya geri dönüyor
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
13:33
Barış umudu altına yaradı Yüz güldüren yükseliş
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 15:26:28. #7.12#
SON DAKİKA: İmam Hatip Mezunları Bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.