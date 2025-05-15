İmam Hatip Öğrencilerine Ödül Töreni - Son Dakika
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İmam Hatip Öğrencilerine Ödül Töreni

ÖNDER'in düzenlediği kitap okuma ve hadis-i şerif yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu.

15.05.2025 16:06
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Her Kitap Yeni Bir Hayat 9. Kitap Okuma Yarışması" ile "9. Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

İstanbul'daki imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencilerinin katıldığı yarışmaların ödül töreni Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Spor Merkezi'nde yapıldı.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, burada yaptığı konuşmada, kaybedeni olmayan bir yarışmanın ödül töreninde öğretmenlerin de çok etkin ve aktif bir sürece dahil olduklarını söyledi.

Ceylan, 1450 yıl öncesinin mirasçıları olduklarını anlatarak, "Bugün hamdolsun imam hatip okulları olarak tarihinin en iyi ve en başarılı noktasında, hem sayısal olarak hem nitelik olarak hem de ürettiği katma değer olarak en üst noktada olduğuna hepimiz şahidiz. Bizler aslında 'Ashab-ı Suffa' geleneğinin devamını sürdüren, 21. yüzyılda Peygamberimizin emanetini yaşatan, onun için mücadele eden halkalarız. Bugün akademik olarak farklı başlıklarda imam hatipli gençler kendini ispat etti. Türkiye'nin ve dünyanın umudu olmanın ötesine kendini taşıdı. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihyasını gerçekleştirecek kadrolar olarak, bugün çok büyük başarılara imza atarak adım adım geleceği inşa ediyoruz." diye konuştu.

"Onun ahlakı bizim için en güzel örnektir"

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise "Peygamberim Önderim" sloganıyla yola çıkan anlamlı organizasyonun sadece ezber yarışması olmadığını dile getirdi.

Aynı zamanda Peygamberin sünnetini anlama, yaşama ve gelecek nesillere aktarma yolunda atılan kıymetli bir adım olduğunu, hem Kuran'ı Kerim'i hem de Peygamberin gösterdiği yolu öğrenmekle mükellef olduklarını anlatan Alkan, "Çünkü onun ahlakı bizim için en güzel örnektir. Onun sözleri hayatımıza rehber, onun yaşayışı karanlıklara ışık olmalıdır. Bir hadisi hıfzetmek sadece kelimeleri tekrar etmek değil, onun yüce yaratıcı Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim rehberliğinde tefekkür etmek, ahlakımızı Peygamberimizin ahlakıyla güzelleştirmektir. " ifadelerini kullandı.

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özyurt da "Her Kitap Yeni Bir Hayat 9. Kitap Okuma Yarışması"nda en yüksek başvura sayısına ulaştıklarını, kentteki 217 imam hatip lisesinin 205'inin buraya katıldığını söyledi.

Özyurt, 1435 öğrencinin katıldığı yarışma sonucunda ilk 20 ye giren öğrencilerin ödüllerini aldığını ifade ederek, "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"na 475 okuldan yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığını kaydetti.

Ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Yapıcı, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Celil Altuntaş, ÖNDER yönetim kurulu üyeleri, öğrenciler ile aileleri ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmam Hatip Öğrencilerine Ödül Töreni - Son Dakika

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