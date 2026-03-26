İmam Hatip Okulları Programı Konya\'da Başladı

26.03.2026 12:32
Konya'da imam hatip okullarının geleceği konuşuluyor. TİMAV Başkanı, birlik ve geleceğe dair mesajlar verdi.

Konya'da, Türkiye'de imam hatip okullarının dünü, bugünü ve yarınının masaya yatırılacağı oturumlarla sürecek "Öncü Okullar Öncü Şahsiyetler" programı gerçekleştiriliyor.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Sami Bayrakcı, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, imam hatip okullarına hizmet etmeyi ve bu okulları yaşatmayı sorumluluk olarak gördüğünü, bunun için Allah'a şükrettiğini söyledi.

Müslümanlara kulluğu, ümmet olmayı, birlik olmayı öğreten Hazreti Peygamber'in bıraktığı mirasla Allah yolunda ve birlik beraberlik içinde nesiller yetiştirmek için imam hatip okullarının çok kıymetli olduğunu anlatan Bayrakcı, şunları kaydetti:

"Dünya çok hızlı değişiyor. İmam hatipliler de geçmişte kalan, geçmişi ya da sadece bugünü koruyan değil, yarınları inşa eden insanlar olmalı. İmam hatiplerdeki talebelerimiz ifa edecekleri her ne görev olursa olsun o görevlerle ülkenin içindeki bir şehri ya da sadece ülkeyi değil, bütün ümmet coğrafyasını ve insanlık coğrafyasını kuşatacak, kapsayacak büyük bir ufka, o yüce ideale sahip olmalılar."

Bayrakçı, imam hatiplilerin sadece birer öğrenci olmadığını vurgulayarak, "Asırlardır devam eden bir geleneğin devamısınız ve unutmayın sizden önce bu yolda yürüyenler vardı. Siz bu yolu rahat, konsantre yürüyün diye bu yolları döşeye döşeye, adım adım yürüdüler ve döşediler. Sizden sonra da hiç şüpheniz olmasın ki bu yolda yürüyenler olacak. Cenab-ı Hak davasını sahipsiz bırakmaz. Peki o zaman mesele ne? Bu zincirin en önemli halkası şu an sizlersiniz. Bu yolun çünkü şu an yürüyeni, geleceğe aktaracak olanı da sizlersiniz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Programa ev sahipliği yapan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Eşit ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de konuşma yaparak iki gün sürecek programın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Süreçte ikinci aşamaya geçildi 14 ünlü isim Adli Tıpta Süreçte ikinci aşamaya geçildi! 14 ünlü isim Adli Tıpta
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj İşte başvurusu kabul edilenler İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı Raylarda mucize: Trenin çarpmasına saniyeler kala küçük çocuğu böyle kurtardı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi

12:08
12:05
11:58
11:27
11:25
10:52
