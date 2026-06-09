İmam Hatip Okulları Yarışmaları Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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İmam Hatip Okulları Yarışmaları Ödülleri Sahiplerini Buldu

İmam Hatip Okulları Yarışmaları Ödülleri Sahiplerini Buldu
09.06.2026 15:06
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İstanbul'da düzenlenen kitap okuma ve hadis yarışmalarının ödül töreni yapıldı, öğrenciler ödüllerini aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından İstanbul'daki imam hatip okulları arasında düzenlenen "Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması" ile "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı, eğitimin yalnızca sınıfta verilen derslerden ibaret olmadığını söyledi.

Hadis ezberleme ve kitap okuma yarışmalarının öğrencilerin bilgi edinmesinin yanı sıra manevi gelişimlerine de katkı sunduğunu ifade eden Yapıcı, bu faaliyetlerin gençlerin Hazreti Muhammed'i daha yakından tanımalarına ve hayatlarına rehber edinmelerine imkan sağladığını dile getirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise imam hatip okullarının 1951'den bu yana yalnızca Türkiye için değil, ümmet coğrafyası ve insanlık için de umut kaynağı haline geldiğini kaydetti.

Ceylan, bu okullarda eğitim alan gençlerin elde ettikleri birikimi dünyanın farklı bölgelerine taşıdığını, gençlerin sadece Türkiye'deki 18 milyon akranıyla değil dünyadaki 1,5 milyar akranıyla rekabet ettiğini belirterek, "Artık Türkiye sadece kendi sınırları içerisinde koşturan, 81 vilayetten oluşan bir yer olmaktan öteye geçti. Hamdolsun artık küresel bir aktör olma noktasında çok daha güçlü adımlar atan bir ülkeye dönüştük. Bunu daha da güçlendirecek, perçinleyecek, yukarı taşıyacak tek gücümüz var. O da inançlı, çalışkan, üreten, koşturan gençlerimiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Hazreti Muhammed'in hayatını ve hadisleri öğrenmeleri amacıyla düzenlenen, ortaokul ve lise kategorilerinde 314 okuldan 941 öğrencinin katıldığı "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nda, birinci olan öğrencilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere çeyrek altın hediye edildi.

İstanbul'daki Anadolu imam hatip liselerinden 168 okulun katılımıyla gerçekleştirilen "Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması"nda ise dereceye giren ilk 3 öğrenci ve öğretmenleri Umre ziyaretiyle ödüllendirildi. Yarışmada, 4'üncü ile 20'nci sıra arasında yer alan öğrencilere 5 bin ila 15 bin lira arasında değişen para ödülleri verildi.

Programa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Şule Pişkin de katıldı.

Kaynak: AA

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