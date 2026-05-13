İmamoğlu Casusluk Davasında Ara Karara Gelmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Casusluk Davasında Ara Karara Gelmeyecek

13.05.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu, casusluk davasında ara karara katılmadan İBB davasına geçeceğini duyurdu.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Casusluk Davası'nda, Mahkeme Heyeti, bir saatlik aradan sonra ara kararını açıklayacak. Ekrem İmamoğlu, salondan ayrılırken "Ara karara gelmeyeceğim. İBB davasına geçeceğim. Gerek yok. Şimdi kötü bir laf ederim başıma iş açılır" dedi. İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, duruşma savcısının tutukluluk halinin devamı talebinin gerekçelerinden birinin "eksik evraklar" olduğuna dikkati çekerek, "Bunun iddianame hazırlanmadan yapılması gerekirdi" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "Siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davaya, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 No'lu duruşma salonunda devam ediliyor.

Duruşma, savcının dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ilişkin ara mütalaasının ardından sanık ve avukat beyanlarıyla devam etti.

"SAVCININ, TUTUKLULUK DEVAM GEREKÇESİ EKSİK EVRAKLAR. İDDİANAME HAZIRLANMADAN TAMAMLANMASI GEREKİRDİ"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Fikret İlkiz, iddianamede somut deliler bulunmadığını belirterek, sanıkların kendini değil, diğer sanıkları savunmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İmamoğlu'nun diğer avukatı Hasan Fehmi Demir de savcılığın tutukluluk halinin devamı talebinin gerekçelerinden birinin "eksik evraklar" olduğuna dikkati çekerek, "23 Ekim 2025'ten sonra MİT'e yazıp rapor almak, BTK'ya yazıp görüşmelerin içeriğinin istenmesi gerekirdi. Bunun iddianame hazırlanmadan yapılması gerekirdi" diye konuştu.

İMAMOĞLU: "ARA KARARA GELMEYECEĞİM, İBB DAVASINA GEÇECEĞİM"

Daha sonra duruşmaya bir saat ara verildi. Mahkeme Başkanı, aradan sonra ara kararını açıklayacağını bildirdi.

İmamoğlu ise salondan ayrılırken izleyicilere dönerek "Ayağınıza sağlık. Ara karara gelmeyeceğim. İBB davasına geçeceğim. Gerek yok. Şimdi kötü bir laf ederim başıma iş açılır" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Casusluk Davasında Ara Karara Gelmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:06. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu Casusluk Davasında Ara Karara Gelmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.