İmamoğlu davası 91. duruşmasında savcı 57 tutuklu sanığın tahliyesine karşı çıktı

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 91. duruşmasında, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 57 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuksuz sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas'ın çapraz sorgusu tamamlandı.

Duruşmada daha sonra tutuksuz sanık Kültür AŞ Saha Kontrol Şefi Hakan Karali'nin savunması alındı.

Karali'nin savunmasının alınmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, bu davayla birleştirilen ek iddianame kapsamında tutuklu bulunan 6 sanığın tahliyeye ilişkin beyanları dinlendi.

Tutuklu sanıklar Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaarslan, Ağaç AŞ Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Nilgün Cendek, Ağaç AŞ Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkan Vekili Tolga Kılıç, Ağaç AŞ çalışanı Fatih Temür ve iş insanları Ayhan Subaşı ile Murat Dağdeviren tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, 57 tutuklu sanığın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dolayısıyla bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.