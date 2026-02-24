İmamoğlu Davası Ayrı Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Davası Ayrı Sürecek

24.02.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP kurultayı davasının birleştirilmesi talebini reddetti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara'da süren CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davanın "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebine muvafakat vermedi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen muvafakatname incelendi.

Mahkeme heyeti, dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, iki dosya arasında bir kısım sanıkların aynı olması dışında fiili ve hukuki irtibat bulunmadığını belirtti.

Heyet, kararında, "Sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin farklı olması, ayrıca dosyalar arasında da fiili ve hukuki bağlantı bulunmaması da göz önüne alınarak birleştirme önerisine muvafakat verilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Bu karara göre CHP'nin 38. Olağan Kurultayı davası, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.

Ne olmuştu?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin davada, görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, davanın İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla fiilen bağlantılı olduğunu belirterek, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakatname yazılmasını ve dosyanın İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesini talep etmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme ise dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul'daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davası Ayrı Sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay’ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt Tuğba Özay'ın kimyasal püskürtme iddiasına bilimsel yanıt
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi Sarı-lacivertli taraftarlardan Kasımpaşa maçına özel koreografi
Galatasaray’da Osimhen sevinci Galatasaray'da Osimhen sevinci
Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 17:49:09. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu Davası Ayrı Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.