İmamoğlu davasında 28. duruşma: Sanık Adem Soytekin savunma yaptı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 28. duruşmasında, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Adem Soytekin savunma yaptı. Müteahhit olduğunu belirten Soytekin, 4 bin 500 konut ve iş yeri inşa ettiğini, ayıplı iş yapmadığını ve kimsenin nüfuzuna sığınmadığını söyledi. Beylikdüzü Belediyesine yaptığı işleri anlatan Soytekin, belediyenin kendisini bağışçılara yönlendirdiğini ve ödemelerin gönüllü bağış olmadığını ifade etti. Suçlamaları reddeden Soytekin, etkin pişmanlık başvurusunun nedenini anlatarak, toplantı iddialarının gerçek olduğunu ve kendi avukatlarının da bunu doğruladığını belirtti. Duruşma, Soytekin'in çapraz sorgusuyla devam ediyor.