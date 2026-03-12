İmamoğlu Davasında Duruşma Gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Davasında Duruşma Gerginliği

12.03.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu'nun yargılandığı davada basın mensuplarıyla gerginlik yaşandı, duruşma ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, bazı basın mensuplarının, ilk oturumun sona ermesinin ardından salondan çıkarıldığı sırada Ekrem İmamoğlu'na soru sorması ve verilen cevabın haberleştirilmesine atıfta bulunarak, iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.

Aylan, basın mensuplarına, sanık avukatlarının yanındaki masalardan kalkarak, kendileri için salonun en arka bölümünde ayrılan yere geçmelerini söyledi.

Başkan ayrıca, duruşmanın ilk kısımda da zaten basın mensuplarına arka bölümündeki bu alanın ayrıldığını ifade ederek, bir avukatın talebi üzerine, gazetecilerin sanıkların avukatlarının bulunduğu kısma oturtulduğunu kaydetti.

Basın mensupları ve bazı avukatlar ile izleyiciler, alanın hem uzak olması hem de bilgisayar koyacak masaların bulunmaması nedeniyle karara itiraz etti.

Gazetecilerin, bir daha duruşma salonunda röportaj yapmayacaklarını belirtmesi üzerine başkan, gazetecilerin bulunduğu avukatlarının yanındaki bölümün boşaltılması için jandarma personeline talimat vererek, duruşmayı 10 dakika erteledi.

Bu esnada bazı basın mensupları kendileri için gösterilen alana geçerken, bazıları da karara direndi.

Salondaki gerginliğin büyümesi üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, düzenin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı 16 Mart Pazartesi gününe ertelediklerini açıkladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında Duruşma Gerginliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:07:02. #.0.4#
SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında Duruşma Gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.