İmamoğlu Davasında Savunmalar Devam Ediyor

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 70. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık CHP 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, rüşvet alıp verdiğine yönelik iddiaları kabul etmedi.

İBB bürokratlarının birçoğunun salonda olduğunu dile getiren Aydoğan, "Bir tanesi 'Turan Aydoğan bırakın akçeli işleri, herhangi bir nedenle hukuka aykırı tavassut ilişkisi kurdu.' dese burada kendimi yakarım." dedi.

Rüşvet iddiasına ilişkin hakkında dosyaya delil olarak sunulan ses kaydının hukuka aykırı elde edildiğini öne süren Aydoğan, burada geçen ifadelerin bazılarının kendisinin hiç kullanmadığı ifadeler olduğunu, kayda ekleme ve çıkarma yapılmış olabileceğini, avukatlarının teknik incelemeyi yaptıracağını söyledi.

Aydoğan, 2022'nin sonlarına doğru Ekrem İmamoğlu ile siyasi anlamda görüşlerinde bazı uyuşmazlıklar olduğunu, görüşmelerinin azaldığını, bayramlaşma anlamında iletişimlerinin sürdüğünü, KİPTAŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Kurt'la bütün bürokratlarla olduğu gibi onları ilgilendiren konularda telefonla iletişime geçtiklerini anlattı.

Çalışan bir milletvekili olduğunu, aldığı paranın hakkını verdiğini ifade eden Aydoğan, "Sayın İmamoğlu ve ekibinin bütün açılışlarına icabet etmeye çalıştım. Dosyama sanki bir suç örgütü parçasıymışım gibi konulmuş. Ama Turan Aydoğan hakkını vererek bu işleri yaptı. İstanbul'un sokaklarında pandemi döneminde belediyeye ihtiyacı olan insanları bulup işini yaptı. 2023'te İmamoğlu'yla karşı yerlerde kaldık. Temasımızı gerektiren herhangi bir şey de olmadı. Bana ifademde 'Nüfuz kullanmak.' dendi. Yahu ben nasıl nüfuz kullanacağım? Sayın İmamoğlu ve ekibiyle siyaseten zaten karşı karşıyaydık. Bir avukatlık ücreti meselesinden insani olarak araya girdiğimiz mevzuda tablonun buraya gelmesi öfkedir, kötü niyetli şikayettir. Ana öznesi İmamoğlu ve Ali Kurt'tur." dedi.

Duruşmada savunma yapan sanıklardan gazeteci Şaban Sevinç de özgür bir gazeteci olduğunu, Türkiye'nin en önemli yayın organlarında çalıştığını kaydetti.

İBB Başkanı Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu sanık Murat Ongun'u meslektaşı olarak tanıdığını, firari sanık Emrah Bağdatlı'yı tanımadığını belirten Sevinç, İmamoğlu 2019'da İBB Başkanı olduktan sonra kamuoyunun bir numaralı haber kişisi haline geldiğini, Ongun ile 2018'den 2025'e kadar 26 kez görüştüklerini, 7 yılda bu görüşmenin normal olduğunu ifade etti.

Sevinç, Ongun ile irtibatının hem meslektaşı hem de İBB Başkanı'nın danışmanı olması nedeniyle olağan olduğunu dile getirerek, "Zaman zaman İmamoğlu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi almak için ya da aldığım bazı bilgileri teyit etmek amaçlı konuşmuşumdur, o da 3 buçuk-4 ayda bir. Yanılmıyorsam Ongun'la 3-4 kez ofisine gidip çay içmişimdir. Bir kez dışarıda görüşmüşümdür. Durum bunlardan ibarettir, beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.