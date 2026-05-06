İmamoğlu: Bugün İktidarın Milletin İradesine Yaptığı 1. Darbenin Yıldönümüdür

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Mayıs 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yayımlanan değerlendirmesi şu şekilde:

"Bugün; iktidarın, İstanbul'da seçimi kaybettiğinde milletin iradesine yaptığı 1. darbenin yıldönümüdür. 16 milyon İstanbullunun demokratik seçim hakkı 6 Mayıs 2019'da ortadan kaldırıldı. 19 Mart, siyaseten yenemediği rakibini, yargı mekanizmaları ile yok etmeye dair milli iradeye ve demokrasiye yapılan 2. darbedir. Tutsaklığımızın 400. gününde tıpkı 7 yıl önce olduğu gibi inanç, azim ve kararlılıktayız. Kollarımızı o gün sıvamıştık, hala geleceğimiz için mücadeleye devam ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"