İmamoğlu: Bugün İktidarın Milletin İradesine Yaptığı 1. Darbenin Yıldönümüdür

06.05.2026 21:13  Güncelleme: 22:19
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs 2019'daki İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin yıldönümünde, iktidarın milletin iradesine yaptığı iki darbe olduğunu açıkladı. İmamoğlu, sosyal medya hesabında bu durumu eleştirerek, seçim haklarının ihlal edildiğine dikkat çekti.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bugün; iktidarın, İstanbul'da seçimi kaybettiğinde milletin iradesine yaptığı 1. darbenin yıldönümüdür. 16 milyon İstanbullunun demokratik seçim hakkı 6 Mayıs 2019'da ortadan kaldırıldı.19 Mart, siyaseten yenemediği rakibini, yargı mekanizmaları ile yok etmeye dair milli iradeye yapılan 2. darbedir" dedi.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Mayıs 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesinin yıldönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından yayımlanan değerlendirmesi şu şekilde:

"Bugün; iktidarın, İstanbul'da seçimi kaybettiğinde milletin iradesine yaptığı 1. darbenin yıldönümüdür. 16 milyon İstanbullunun demokratik seçim hakkı 6 Mayıs 2019'da ortadan kaldırıldı. 19 Mart, siyaseten yenemediği rakibini, yargı mekanizmaları ile yok etmeye dair milli iradeye ve demokrasiye yapılan 2. darbedir. Tutsaklığımızın 400. gününde tıpkı 7 yıl önce olduğu gibi inanç, azim ve kararlılıktayız. Kollarımızı o gün sıvamıştık, hala geleceğimiz için mücadeleye devam ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kaynak: ANKA

