İmamoğlu Duruşmasında Görüntü Paylaşımına Soruşturma

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda görülen duruşması sırasında çekilen görüntülerin sanal medyada paylaşılmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TCK 286. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.