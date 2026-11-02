İmamoğlu fon krizi soruşturmasında 180 derece zıt kararları eleştirdi - Son Dakika
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İmamoğlu fon krizi soruşturmasında 180 derece zıt kararları eleştirdi

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İmamoğlu fon krizi soruşturmasında 180 derece zıt kararları eleştirdi
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Ekrem İmamoğlu, fon krizi soruşturmasında 180 derece zıt kararlar alındığını, bir ay önce kaldırılan tedbirlerin değişen bir şey yokken geri getirildiğini söyledi. Fon yöneticileri ve birkaç memurun medyanın önüne atıldığını, rejim ve siyasetin korunduğunu savundu.

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, fon krizi soruşturmasına  ilişkin, "Soruşturma 180 derece zıt kararlarla tel tel dökülüyor: 1 ay önce kaldırılan tedbirler, ortada değişen hiçbir şey yokken geri geliyor. Bağlantılı siyasilere aynı gün konup kaldırılan tedbirler var. Fon yöneticileri ve birkaç memur medyanın önüne atılıyor, rejim ve siyaset ise korunuyor" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne ait sosyal medya hesabından, fon krizine ilişkin açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İktidar partisinin onlarca üst düzey yöneticisi, seçilmiş görevlisi ve atanmış bürokratı bu soygunun içinde. Daha da gizlenenler var. Soruyorum:  Turpun büyükleri nerede? Bu, garabet başkanlık rejiminin organize vurgunudur. Kamu - özel iş birliğinin dünyada eşi benzeri olmayan en berbat örneğidir. Tarihi bir utançtır.

"BİRİLERİNE TEMİZLİK FIRSATI MI YARATILIYOR"

Soruşturma 180 derece zıt kararlarla tel tel dökülüyor: 1 ay önce kaldırılan tedbirler, ortada değişen hiçbir şey yokken geri geliyor. Bağlantılı siyasilere aynı gün konup kaldırılan tedbirler var. Fon yöneticileri ve birkaç memur medyanın önüne atılıyor, rejim ve siyaset ise korunuyor. Herkesin aklındaki soru şu: Birilerine temizlik fırsatı mı yaratılıyor?

"BÜYÜK TURP SİYASİ AYAKTIR"

Bütün kurumları çürüttüler. Yargı dahil milletin güvenebileceği kurum bırakmadılar. Yönetemiyorlar, savruluyorlar. Kıymetli milletim, büyük turp siyasi ayaktır. Bu soygunun içindeki herkes kendini biliyor. Fon yöneticileri de o siyasileri tanıyor. Devleti yönetenler soygunu milletten saklıyor. Unutmayın. Bu iktidara inanmayın."

Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğluFon kriziPolitikaGüncelSon Dakika

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