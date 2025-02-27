İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da - Son Dakika
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İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen 'Bilirkişi' iddianamesi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

27.02.2025 15:31
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İstanblu Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. Söz konusu iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen bilirkişi S.B, İmamoğlu'nun açıklamalarıyla bir anda çeşitli basın yayın organları ile sosyal medyada isminin yayınlandığını, karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti.

S.B, bugüne kadar hiçbir şekilde hukuksuz işe imza atmadığını, sadece CHP değil diğer partilere ilişkin birçok davada da bilirkişilik yaptığını ifade etti.

KAMUOYU OLUŞMASI AMAÇLANDI

İddianamede, İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın toplantısında bilirkişinin görev aldığı bir kısım soruşturma ve kovuşturmalardan bahsettiği aktarılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığı, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede İmamoğlu hakkında, "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İmamoğlu\'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran\'da

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Yildiz:
    Bu Zübük Ceza Alıp Madur Olmak için sağa sola saldırıyor 19 31 Yanıtla
  • osurgan55:
    adam rakip istemiyor açık ve net mesaj. 30 13 Yanıtla
  • Nis Ard:
    yaw şöyle mantıklı düşünün bu adam akp li olsaydı bu kadar üzerine gidilir mıydı yoksa tam tersi önü daha fazla legal illlegal olarak açılır miy di hadi size soruyorum 23 11 Yanıtla
  • 205622:
    oy vermeyenleri de atın içeri seçim garanti olur 15 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    ÇEKEMEDİLER SENİ BAŞKAN YANINDAYIZ SONUNU KADAR 15 6 Yanıtla
  • Fero63 null:
    bu adamın şahsında bu millete hakaret edilmiştir biraz şeref varsa nu millet gereğini yapar ama zannetmem 7 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bütün çakal sürüleri bir ASLANA saldiriyor kurtuluşunuz yok kaybedeceksiniz 8 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Yallah kümeye 1 5 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Yavvvvv heeee 2 3 Yanıtla
  • zaza 12zaza12:
    Bakıyorum da İmamoğlu reklam algısını yapmaya çalışan paralı troller üşüşmüş :) Boş tenekeleri dolu gibi göstermeyi bırakın 0 2 Yanıtla
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