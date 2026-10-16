İmamoğlu\'ndan İBB savunması: \'Bu kumpasın sebebi yolsuzluk yapılmaması\'

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN - Esra TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunmasını sürdüren Ekrem İmamoğlu, belediyenin hizmetlerini, sosyal destek projelerini ve mali kaynaklarının kullanımını anlattı. İmamoğlu, hakkındaki suçlamalara ilişkin, "Açıkça söylüyorum: Bu kumpasın sebebi, İBB'de yolsuzluk yapılması değil, 2019'dan itibaren yolsuzluk yapılmadığı iddiasıyla mücadele edilmesidir" dedi. İmamoğlu, İBB'nin kaynak kullanımını ise "İBB'de artık paranın yolu dümdüz: Para milletten geliyor, doğrudan millete gidiyor" sözleriyle savundu.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın 100. günü Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesindeki duruşmayla devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, üçüncü günde savunmasına devam ediyor.

İBB'nin çalışmalarını anlatan İmamoğlu, "İsrafı bitirdik, bereketi getirdik. Talanı bitirdik, yağmayı bitirdik. Doğaya saygıyı getirdik" dedi.

İmamoğlu, belediyenin altyapı ve çevre yatırımlarına ilişkin Haramidere'deki taşkın sorununa, Ayamama Deresi'ndeki çalışmalara ve İSKİ'nin su arıtma kapasitesine değindi. Ayamama'daki çalışmalar için "50-60 milyar liralık" maliyet oluşturabilecek yüzey düzenlemeleri yerine derenin yer altına alınmasına yönelik çözümü anlattı. Atıktan enerji üretim tesisinin maliyetinin ise 600-650 milyon avro düzeyinde olduğunu belirtti.

"PARA MİLLETTEN GELİYOR, DOĞRUDAN MİLLETE GİDİYOR"

İmamoğlu, belediyenin kaynaklarını nasıl kullandığını, "İBB'de artık paranın yolu dümdüz: Para milletten geliyor, doğrudan millete gidiyor" sözleriyle ifade etti.

Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin yaklaşımını "Devlet bizim kutsalımızdır; parti değil" sözleriyle anlatan İmamoğlu, belediyenin finansman olanaklarının kısıtlandığını savundu. Yedi yıldır İller Bankası ve kamu bankalarından kredi alamadıklarını belirten İmamoğlu, kendilerine yönelik "Silkeleyin" ve "Para kaynaklarını kesin" talimatlarını hatırlattı ve "O makam milletindir" dedi.

Bu yıl 100 bin öğrenciye 25 bin lira burs verileceğini belirten İmamoğlu, 22 bin 617 öğrencinin yurtlarda barındırıldığını, ailelerin bu sayede yaklaşık 20 milyar liralık bir yükten kurtulduğunu ifade etti. İBB'nin 127 kreşini ve 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım uygulamasını da anlattı. İmamoğlu, "Milletin parasını millete veriyorum" dedi.

"ARADIĞINIZ PARAYI SİLİVRİ'DEKİ YATIRIMLARDA BİLE GÖREBİLİRSİNİZ"

İddianamede bahsi geçen parayı Silivri'de bulabileceklerini söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Beş yıl boyunca Silivri'de MHP'li bir belediye başkanı görev yaptı. Siyasi ayrım yapmadan beş yıl boyunca hizmet ürettik.

Aradığınız para için uzaklara gitmenize gerek yok. İstanbul Modeli dediğimiz uygulamayı Silivri'de bile görebilirsiniz. Aradığınız parayı, KİPTAŞ Silivri 4. Etap Sosyal Konutları'nda görebilirsiniz. Burada bin 396 aileyi ev sahibi yaptık. Türkiye'de ilk kez sabit taksitlerle, asgari ücretin altında taksitlerle sosyal konut sahibi olma imkanı sunduk.

Aradığınız parayı, Silivri'de bugün 6 milyar lirayı aşan altyapı yatırımlarında, yıllardır su baskınlarına neden olan derelerin ıslahında ve içme suyu yatırımlarında da görebilirsiniz. İSKİ'nin çalışmalarına bakın. Silivri Seymen'deki biyokütle enerji üretim tesisini, Seymen Atık Bertaraf Tesisi'ni, Boğluca'daki Yaşam Vadisi'ni görebilirsiniz. İstediğiniz kadar insanları hapse atın, bu gerçeği değiştiremezsiniz."

"BU KUMPASIN SEBEBİ, İBB'DE YOLSUZLUK YAPILMAMASI"

Hakkındaki davanın siyasi amaç taşıdığını savunan İmamoğlu, İBB'deki hizmetlerin ve yatırımların suçlama konusu yapılmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, savunmasında aramalarda bulunduğunu söylediği eşyalara da değinerek, yalnızca bir hizmet tabancası ile 10-15 mermi bulunduğunu ifade etti. KİPTAŞ'ın Silivri'de bin 396 aileye yönelik konut projesini ve Silivri'de 6 milyar lirayı aşan altyapı yatırımlarını da gündeme getirdi.

Metro yatırımlarını anlatan Ekrem İmamoğlu, yıllık ortalama 14 kilometrelik üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, pandemi, ekonomik kriz, siyasi baskılar ve belediye yöneticilerine yönelik operasyonlara rağmen çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

İmamoğlu, hakkındaki suçlamalara ilişkin, "Açıkça söylüyorum: Bu kumpasın sebebi, İBB'de yolsuzluk yapılması değil, 2019'dan itibaren yolsuzluk yapılmadığı iddiasıyla mücadele edilmesidir" dedi.

(Sürecek)