İmamoğlu Casusluk Davası Başladı

11.05.2026 11:30
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu dört kişi, 'siyasal casusluk' suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Dava, Silivri'de 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

TUTUKLANAN ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı 'Casusluk' davasının ilk duruşması başladı. Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma Silivri'de görülüyor.

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı, haklarında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen davanın ilk duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görülüyor.

