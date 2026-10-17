İmamoğlu, İSBAK yöneticisi Geçek\'in ikinci kez tutuklanmasına \'pusu\' dedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunmasının dördüncü gününde konuşan Ekrem İmamoğlu, İSBAK ve İSTTELKOM'da yöneticilik yapan tutuklu Melih Geçek'in dün sabah duruşmaya gelmeden önce savcılık tarafından SEGBİS ile ifadesi alındıktan sonra akşam saatlerinde ikinci kez tutuklandığını söyledi. Savcılığın, Geçek'i "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamalarıyla tutuklamaya sevk ettiği öğrenildi. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, "kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve olguların bulunduğu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" değerlendirmesiyle Geçek'in tutuklanmasına karar verdi.

Ekrem İmamoğlu, bugün savunmasının dördüncü gününde, İSBAK ve İSTTELKOM'da yöneticilik yapan tutuklu Melih Geçek'in dün sabah duruşmaya gelmeden önce savcılık tarafından SEGBİS ile ifadesinin alındığını ve ardından duruşma salonundan cezaevine geçtiğinde tutuklandığını açıkladı. Geçek'in tutuklanmasını duruşmada gündeme getiren İmamoğlu, şunları anlattı:

"Melih, son derece samimi ve içten bir şekilde ifadesini veriyor. Ardından kendisine, 'Sen bir 15 gün daha düşün. Bir hazırlık yap, hafızanı tazele. Seni yeniden ifadeye çağıracağım' deniyor.

Melih de masumiyetine güvenerek, 'Duruşmaya katılabilirim, değil mi?' diye soruyor. 'Tabii, tabii, katıl' yanıtını alıyor. Ardından, 'Sen bir 15 gün çalış. Hatta seni hafta sonu aldırırım, hafta içi değil; sen yine duruşmalarına katılırsın' deniyor. SEGBİS görüşmesi bitiyor ve Melih buraya geliyor."

İmamoğlu, Geçek'in cezaevine döndükten sonra yeniden SEGBİS'e alındığını bir avukattan öğrendiğini anlatarak, "Sayın Başkan, bizim cezaevine dönüşümüzü bekliyorlar. Planlanmış, tasarlanmış bir süreç var. Mahkeme kurulmuş; Melih'in cezaevine dönmesi bekleniyor" dedi.

Geçek'in sabah tutuklamaya sevk edilmediğini öne süren İmamoğlu, "Ancak cezaevine girer girmez yeniden SEGBİS'e alınıyor, mahkemeye çıkarılıyor ve hakkında tutuklama kararı veriliyor. Bu, tesadüfün iğne deliğinden geçmesi değil de nedir Sayın Başkan, Sayın Heyet" diye sordu.

İmamoğlu, "Yedek tutuklama, Bu utanmazlık değil de nedir? Hani Melih 15 gün sonra yeniden ifade verecekti?" ifadelerini kullandı.

"BU MU ADİL YARGILAMA? BUNUN ADI PUSU"

İmamoğlu, mahkeme heyetine daha önce de yargılamanın siyasetin etkisinden uzak yürütülmesi çağrısı yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Üç gündür sürekli aynı şeyi söyledim. Benden önce tahliye edilen tutuklular da dile getirdi: 'Bizimle ilgili kararı siz ve heyetiniz verin.' Bu mahkemeye siyasetin ya da yargı mensubu olmasına rağmen siyasallaşmış karakterlerin gölgesini düşürtmeyin, dedik. Bunu başarmanızı arzu ettik, hala da ediyoruz. Bu temennimi kendi adımıza değil, yüce Türk yargısı ve sizin şahsınız adına dile getiriyorum.

Fakat belli ki birileri kararı size bırakmamaya yemin etmiş. Dün bunun çok acı ve vahim bir örneğini yaşadık."

İmamoğlu, "Sayın Başkan, Sayın Heyet, bulunduğunuz kürsünün çevresinde ahtapotun kolları var. Görüyorsunuz ya da göremiyorsunuz. Sandalyenizin etrafında, bilgisayarlarınızın içinde ahtapotun kolları var" dedi.

İmamoğlu, Geçek'in masumiyetine inandığını belirterek, "Şurada en masum beş kişiyi saymamı isteseniz, birinin Melik Geçek olacağını söylerim. Masumiyetine bütün hücrelerime kadar inanıyorum. Bu kadar eminim!" dedi.

SAVCILIK: "TUTUKLAMA NEDENİ BULUNUYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan tutuklama talebinde, Geçek'in daha önce çalıştığı Netuce isimli firmanın İSBAK A.Ş.'den ihale aldığı belirtildi. Talep yazısında Geçek'in İSBAK'ta genel müdür vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı, son olarak İSTTELKOM A.Ş.'de genel müdürlük görevini yürüttüğü kaydedildi.

Savcılık, Geçek'in Ekrem İmamoğlu tarafından Beylikdüzü'nde İBB'nin bilişim işlerinden sorumlu olarak görevlendirildiğini, birden fazla belediye iştirakinde üst düzey yöneticilik yaptığını ve görev yaptığı dönemlere ilişkin "birçok usulsüz eyleminin bulunduğunu" ileri sürdü.

"Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunu" ifade eden Savcılık, Geçek'in 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi uyarınca tutuklanmasanı talep etti.

GEÇEK: "İHALEYE FESAT KARIŞTIRABİLECEK BİR GÖREVİM YOKTUR"

Geçek, 16 Ekim'de SEGBİS üzerinden alınan ifadesinde suçlamaları reddetti. İfade tutanağında Geçek'in, Netuce isimli firmada daha önce çalıştığını, İSBAK'ta görev yaptığı dönemde bu firmayla ilgili sorular yöneltildiğini anlattığı görüldü. Geçek savunmasında, "Ben yüzüme karşı ayrıntılarıyla anlatılan suçlamayı anladım, savcılıkta ifade vermiştim, o ifademi aynen tekrar ederim. İSBAK'taki konumum gereği ihaleye fesat karıştırabilecek bir görevim yoktur, suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Geçek'in avakatı da müvekkilinin doğrudan ihalelere müdahale etme imkanı bulunmadığını savundu. Müdafi, Geçek'in 15 Ağustos 2019 ile 12 Eylül 2019 arasında İSBAK A.Ş.'de genel müdür vekili olarak görev yaptığını, 29 Temmuz 2019 ile 11 Ağustos 2020 arasında ise yönetim kurulu üyeliği yaptığını belirtti.

"ADLİ KONTROL YETERLİ DEĞİL"

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Ekim 2026 tarihli kararında şüpheli hakkında "tutuklama koruma tedbirine karar verilebilecek ölçüde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil ve olguların bulunduğu" belirtildi.

Kararda, ifade tutanakları ile araştırma ve kolluk tutanaklarının birlikte değerlendirildiği; delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ya da tanıklar, mağdurlar veya başkaları üzerinde baskı kurma şüphesine ilişkin değerlendirmelerin de dikkate alındığı kaydedildi. Hakimlik, "adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı" kanaatiyle Geçek'in tutuklanmasına karar verdi.