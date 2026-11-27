(ANKARA) - Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürüyen davalar ve diplomasının iptalinin kesinleşmesine ilişkin, "Hiçbir mahkeme kararı milletin değişim iradesini ortadan kaldıramaz. Bu mücadele bir kişinin adaylığına indirgenemez. Benim adaylığım engellense bile milletin iktidarı değiştirme iradesi engellenemeyecek. Önemli olan adaylık değil, Türkiye'nin geleceği için beslenen bu hayaldir" ifadesini kullandı.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Siyasetteki B planınız nedir" sorusuna, "Türkiye'de artık mesele yalnızca benim siyasi geleceğim değil. Mesele, milletin kendi geleceğini belirleme hakkıdır. Sandıkta yenemedikleri bir siyasi rakibi mahkeme kararlarıyla saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Milletin önüne çıkıp yarışmak yerine milletin önüne çıkacak rakibi ortadan kaldırmaya çalışmak, siyasi rekabet değil; demokrasiye müdahaledir. 2019'dan bugüne seçimi sandıkta kaybetmeyi gayrimeşru bulan, sandık dışında türlü yöntemlerle milli iradeyi yok sayan, yargı dahil tüm kurumları kullanarak seçimle kazanılan makamları elde etme, ele geçirme yöntemleri geliştiren ve bu tarifsiz hukuksuzlukları meşru diye yutturmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bu irade gaspına verilecek cevap şahsi olamaz. Yarın seçim olsa iktidar olacak olan bizler de iktidarın baskılarının bize dayattığı 'manevra siyasetine' sıkışacak değiliz. Benim bir Türkiye hayalim var. Elbette hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ancak hiçbir mahkeme kararı milletin değişim iradesini ortadan kaldıramaz. Bu mücadele bir kişinin adaylığına da indirgenemez. Benim adaylığım engellense bile milletin iktidarı değiştirme iradesi engellenemeyecek. Önemli olan adaylık değil, Türkiye'nin geleceği için beslenen bu hayaldir. Bu hayale, milletin hayaline, Cumhuriyetin hayaline sahip çıkan bir siyaset elbet başarılı olacaktır. Bizim A'dan Z'ye kadar her planda yürüyecek bir yolumuz ve siyasetimiz var. Fakat bugünlerde her türlü rezillikleri etrafa saçılan bu iktidarın bir adım atmaya daha mecali var mı? Sanmıyorum."

"SANDIKTA GÖRECEĞİZ"

İmamoğlu, İBB davasına ilişkin soru üzerine, "20 aydır önümüze bir delil koyamayanlar, 'duymuştum, görmüştüm' ifadeleriyle bizi içeride tutanlar, gizli tanık dediklerini mahkemeye bile getiremiyorlar. Herhalde 'belki doğruyu söylerler' diye korkuyorlar. Asrın soygunu, hırsızlığı, dolandırıcılığı, fon vurgunu ile ortada binlerce ceset var. Fakat ne hikmetse kimse cinayeti işleyeni sormuyor. Bunlar kendilerini akıllı, milleti aptal zannediyor. Kendilerini ev sahibi, milleti kiracı zannediyor. Milletimizin de benim kadar dikkatli olduğunu ben derinden hissediyorum. İBB davası ile fon vurguncularına gösterilen yaklaşımı yan yana koyup karşılaştırın: Halkımızın da bence iktidara verdiği not çok net. Sandıkta göreceğiz" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, savunmasının bulunduğu kitabın yasaklatılmasına ilişkin soruya, "Savunmamı kitaplaştırarak milletimizle paylaşmaya karar verdim. Ne yaptılar? Daha kitap basılırken onu da yasakladılar. Önce mahkeme salonunda konuşturmadılar, ardından savunmamın kamuoyuna ulaşmasının önünü kestiler. Naklen yayına evet dediler, sözlerini yediler. Çünkü korktular. Çünkü onlar da biliyordu her şeyin yalan olduğunu. Savunmamı yaptırmamak, fotoğrafımı, sosyal medyamı yasaklatmak tüm bunlar milletin tercihini yok etmek kararının hukuksuzluk temelindeki eylemleridir. Üzerimize atılı her iftiraya belgesiyle, tanıklarıyla cevabımızı verdim. Duruşmaları anlatan üç-dört TV kanalına, yazan gazetecilere dahi tahammülleri yok. Çünkü korkuyorlar. Korksunlar. Yargılayabileceğini zanneden bu iktidarı da yargılamaya devam edeceğim" yanıtını verdi.

"28 AYLIK SEFERBERLİKLE İKİ SEÇİMİ DE HALK KAZANACAK"

İmamoğlu, siyasi yasak alması durumunda İBB'de yapılacak olası bir seçime ilişkin soruyu yanıtlarken, "İktidarı elinden kayıp gitmek üzere, o hala aklını İstanbul'dan alamıyor. 'Eyy sevgili' dediği İstanbul onu terk etmiş, bir türlü hazmedemiyor. Şimdi de seçimle almaktan vazgeçmiş, zorla alacakmış. Seçimi kaybetse bile bir şekilde koltuğu ele geçirerek Türkiye'yi kazanacağını zannediyor. Ona neyin ne olacağını söyleyeyim: İstanbul'u sana yar etmeyeceğim. Zorla da alsan, bu şehre ihanetin kitabını da yazsan İstanbul sana bir daha yar olmayacak. Sokaklarında büyüdüğün ama artık kaldırımlarında özgürce yürüyemediğin bu şehir, senin için her şeyin başlangıcı ve her şeyin sonu olacak. İstanbul 16 milyon millete aittir. 13 bin oyu beğenmedi. 800 bin oldu, 1 milyon oldu. Bir sonraki seçimde İstanbullu ismini dahi anmayacak, farkı telaffuz bile edemeyeceksin. Halkın demokrasi ve adaleti yeniden kuracağı iki sandık hem genelde hem yerelde tarih yazacak. 28 aylık bir seferberlikle iki seçimi de halk kazanacak. Milletin iktidarını genelde de yerelde de halk kuracak" ifadesini kullandı.

"BÜTÜN EKRANLARI SUSTURSANIZ BİLE MİLLETİN SESİNİ SUSTURAMAZSINIZ"

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Üyesi olmaktan gurur duyduğum YENİ Parti'mizin kurultayını büyük bir umutla, heyecanla takip ettim. Ben Türkiye'nin yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı olduğuna yürekten inanıyorum. Yeni nesil siyaset dediğimiz şey, yalnızca yeni yüzler, yeni kadrolar değil. Siyasetin dilini, yöntemlerini, milletimizle kurduğumuz ilişkiyi değiştirmektir. İnsanların kendilerini yalnızca seçmen olarak değil, siyasetin gerçek sahibi olarak gördüğü bir anlayıştır.

Ülkemizde televizyon kanallarının peş peşe kayyım yönetimine devredilmesi yalnızca muhalefetin değil, bütün toplumun meselesidir. Çünkü basın özgürlüğü siyasetçilerin ekrana çıkma hakkından ibaret değildir; milletin haber alma, doğruyu bilme hakkıdır. Bugün dışarıda olsaydım, bir yandan basın özgürlüğü için bütün demokratik ve hukuki mücadele yollarını kullanır, diğer yandan Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlarımızla doğrudan buluşurdum. Dijital yayıncılığı, bağımsız gazeteciliği, yerel iletişim ağlarını ve yüz yüze siyaseti güçlendirirdim. Ben, YENİ Partili üyeler, seçilmişler başta olmak üzere tüm muhalifleri çarşıya, pazara, caddelere, meydanlara davet ediyorum. 28 aylık Demokrasi Seferberliği ilan edelim. Gerisi kolay. Bütün ekranları sustursanız bile milletin sesini susturamazsınız."