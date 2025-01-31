İmamoğlu'na Destek İçin Adliye Önünde Buluşan Binlerce Yurttaş

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(İSTANBUL) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade verecek olması nedeniyle bugün gözler Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi'ndeydi. Binlerce yurttaş ifade sürecinde adliye önünde buluşup İmamoğlu'na desteklerini dile getirdi. Kalabalığın içinden ANKA kameramanını görünce konuşmak istediğini söyleyen bir nine mikrofonu eline alıp derdini anlattı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade için İstanbul Adliyesi'ne gideceğini duyan binlerce vatandaş Çağlayan'da adliye önünde buluştu. Vatandaşlar İmamoğlu'nun otobüs konuşmasını izlemeye çalışırken, TOMA'lı, biber gazlı polis engeliyle karşılaştı. Engele rağmen otobüse ulaşan vatandaşlar ANKA'ya duygularını ifade etti. Bir vatandaş, İmamoğlu ile Yavaş'ın birlikte poz vermesi karşısında mutluluğunu ifade ederken bir başkası "Gazdan da mazdan da korkmuyoruz. Gazla bizi korkutamazlar" dedi.

"Türkiyemizi batırdı, çoluk çocuğumuzu perişan etti"

Kalabalığın içinden ANKA kameramanını görünce konuşmak istediğini söyleyen bir nine ise mikrofonu eline alıp derdini anlattı. Karadeniz şivesiyle "İnsanlık bölücülük müdür?" diye soran nine, "Sağlık elden gitti, adalet elden gitti. Çok söyleyecek şey var da unutuyorum. Bir ekmeğe muhtaç olduk, çöplerden topluyoruz. Allah'ı sevmek bu mudur? Daha çok konuşak şeyim var da, sinirden tutuldum, tıkandım, konuşamıyorum. Türkiyemizi batırdı, çoluk çocuğumuzu perişan etti." dedi.