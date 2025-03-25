İmamoğlu\'na, \'\'Her şey çok güzel olacak\'\' diye seslenen Berkay Gezgin tutuklandı

"Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı olan Berkay Gezgin, Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SÖZÜNÜN MİMARIYDI

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin, 22 Mart'ta Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı.

BERKAY GEZGİN TUTUKLANDI

Berkay Gezgin hakim karşısına çıktı. Gezgin, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "polise mukavemet" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.