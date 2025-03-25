İmamoğlu'na, ''Her şey çok güzel olacak'' diye seslenen Berkay Gezgin tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu'na, ''Her şey çok güzel olacak'' diye seslenen Berkay Gezgin tutuklandı

İmamoğlu\'na, \'\'Her şey çok güzel olacak\'\' diye seslenen Berkay Gezgin tutuklandı

2019'daki yerel seçim çalışmaları sırasında Ekrem İmamoğlu'na, ''Her şey çok güzel olacak'' diye seslenmesiyle tanınan Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınmasının ardından cumhurbaşkanına hakaret ve polise mukavemet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.03.2025 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı olan Berkay Gezgin, Saraçhane'deki İmamoğlu protestolarında gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SÖZÜNÜN MİMARIYDI

23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesinin mimarı olarak bilinen Berkay Gezgin, 22 Mart'ta Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri sırasında gözaltına alındı.

BERKAY GEZGİN TUTUKLANDI

Berkay Gezgin hakim karşısına çıktı. Gezgin, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "polise mukavemet" gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na, ''Her şey çok güzel olacak'' diye seslenen Berkay Gezgin tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Han:
    imano nun yanına koyun pçi 437 1185 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Han.. Seni de aponun yanına koysunlar nede olsa yeni kankanız. 1018 206 Yanıtla
  • xpwzxtzxjq:
    bundan bu vatana bir fayda gelmez. çıkmasa daha yararlı olur. 293 841 Yanıtla
  • 34ts6665:
    nasıl bir kin, nasıl bir öfke. Allah büyüktür. kimse ettiğini çekmeden gitmeyecek. ama bazıları kolay can veremeyecek!!!! 887 127 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu:
    Her şey çok güzel olacak dediği için tutuklanmadı dikkatinize! 228 605 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    atın şimdi onun yanına polise saldırmak nedir 188 469 Yanıtla
  • tarık birtane:
    Han adını kullanan kimliği meçhul kişi, bu kinin niye... ramazan ayında ellerinden aklından geçen zihniyete bak, bir de Müslüman olacaksın, çok yazık hem de gerçekten çok yazık 388 94 Yanıtla
  • Nazife:
    cookkk üzüldüm yavruma ?????? 278 80 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Her şey çok güzel oldu 101 179 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Çok yazık çok 196 51 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 02:02:08. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na, ''Her şey çok güzel olacak'' diye seslenen Berkay Gezgin tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement