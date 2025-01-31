İmamoğlu'na İfade Süreci Başladı - Son Dakika
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İmamoğlu'na İfade Süreci Başladı

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında iki soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı ve destekçiler toplandı.

31.01.2025 11:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesinin alınmasına başladı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla birlikte geldi.

Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin alınmasına başlandı.

İmamoğlu'na destek vermek için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li bazı iller ve ilçelerin belediye başkanları ile milletvekilleri de sabah saatlerinde adliyeye geldi.

İfade işlemlerinin yapıldığı 7. katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Öte yandan İmamoğlu'na destek vermek için çok sayıda partili İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplandı. Bazı vatandaşlar pankartlar taşırken, bazıları da slogan attı.

Kalabalık nedeniyle adliyenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturmalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İBB Başkanı İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça ayrıca İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği gerekçesiyle "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan soruşturma açılmıştı.

İmamoğlu, hakkında yürütülen bu iki soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için savcılığa çağrılmıştı.

Kaynak: AA

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