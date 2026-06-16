İmamoğlu'na Suç Örgütü Operasyonu

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli 3 ildeki "usulsüz iskan raporu" operasyonunda 27 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul, Giresun ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında belediye, inşaat ve yapı denetim firması çalışanlarının olduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında, Beylikdüzü'nde bulunan bir kısım parsellerde 2015'te 1 metrekarelik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu alanlarda yapılacak yapılar için yapı denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden önceden belirlendiği, akabinde 2022-2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığı ve İmamoğlu İnşaat tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek yapı denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yapıldığı ifade edildi.

Yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen bu yapı denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 27 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışında olması nedeniyle 1 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Soruşturmadaki bazı tespitler

Soruşturma kapsamında, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarına göre, Beylikdüzü'nde bulunan bazı parsellerde 2015'te gerçekte herhangi bir yapı faaliyeti bulunmamasına rağmen Yapı Denetim Bilgi Formu oluşturulduğu, bu yöntemle ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere bir yapı denetim havuzu meydana getirildiği belirlendi.

Bu formların düzenlenmesindeki amacın, imar mevzuatında yapılan kısıtlama ve değişikliklerden etkilenmeden bazı yapı denetim firmalarının önceden belirlenmesini sağlamak olduğu, normal şartlarda elektronik sistem üzerinden rastgele atanması gereken yapı denetim firmalarının, gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu kayıtlar sayesinde önceden seçilebildiği anlaşıldı.

Soruşturmada, bilirkişi raporlarında ayrıca, daha sonra ada ve parsel bilgileri değiştirilerek İmamoğlu İnşaat tarafından geliştirilen In Mari Prime, In Mari Oksijen ve In Mari Beylikdüzü projelerine aktarılan bu kayıtlar sayesinde belirli yapı denetim firmalarının görevlendirildiği, ruhsata ve projeye aykırı yapılaşmaların ise denetim süreçlerinde görmezden gelindiği tespit edildi.

Teknik incelemeler sonucunda, bu yöntem sayesinde projelerde mevzuatın izin verdiği sınırların üzerinde gizli emsal artışı sağlandığı, bazı projelerde yaklaşık yüzde 30 ilave satılabilir alan elde edildiği belirlendi.

Böylelikle imar mevzuatının öngördüğü yapılaşma sınırlarının aşılması suretiyle önemli miktarda haksız ekonomik kazanç elde edildiği anlaşıldı.

Bilirkişi raporlarında, yapı denetim sisteminin manipüle edilmesiyle ortaya çıkan ruhsata aykırı ve fazla yapılaşmanın denetim süreçlerinde görmezden gelindiği, kamu adına yürütülmesi gereken denetim faaliyetlerinin etkisiz bırakıldığı ve elde edilen ekonomik menfaatin suç örgütü üyeleri, bazı müteahhitler ile yapı denetim firmaları arasında paylaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü Belediyesine gönderilen müzekkerelerle söz konusu yapıların ruhsata uygun olup olmadığının sorulduğu, belediyenin de ruhsat aykırılığı bulunmadığı yönünde gerçeğe aykırı beyan verdiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarının isimleri şöyle:

"Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan ile Beylikdüzü Belediyesi çalışanlarından metal işleri öğretmeni ?Abdulkerim Yücel, makine mühendisleri Ali Koçali ve Eda Güven, şehir plancıları ?Anıl Sarıcan Delibay ve Serdar Koca, mühendisler Ertan Kara ve Zafer Serkan Kılıçaslan, harita mühendisi Fatih Meşe, mimarlar Kübra Duyar, Leyla Mutuş, Sevilay Koca Özdemir, Şennur Baklan ve Selma Bulut, inşaat mühendisleri Muhammet Erdem, Zühal Kadıoğlu ve Esat Aydın ile Ali Soyyiğit, Mehmet Mete Evin, Muhammet Tevfik Şahin, Mustafa Altıntaş, Hakan Saçık, Hasan Bülent Çetin ve Mustafa Cemil Öztürk."

Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu İnşaat AŞ şantiye şefleri Doğukan Pelen ve Erkan Arslan, Atabey Yapı Denetim Firması Ortağı Samet Yıldırım da bulunuyor.