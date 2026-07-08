İmamoğlu'na 'Tehdit' Soruşturması

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, duruşmasındaki sözleri nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında sanık olan Ekrem İmamoğlu'nun bugün duruşmada mahkeme heyeti önünde, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım..." şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu sözleri nedeniyle İmamoğlu hakkında "kamu görevlisini tehdit" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İmamoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan salonda yargılandığı "çıkar amaçlı suç örgütü" davasının bugünkü duruşmasındaki sözlerinin ardından salondan çıkarılmıştı.