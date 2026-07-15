İmamoğlu: Vesayet istemeyen millete rağmen iktidar yargı ve bürokrasi vesayetini artırdı - Son Dakika
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İmamoğlu: Vesayet istemeyen millete rağmen iktidar yargı ve bürokrasi vesayetini artırdı

15.07.2026 12:16  Güncelleme: 13:25
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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında yaptığı açıklamada, milletin vesayete karşı durduğunu ancak iktidarın demokrasiyi genişletmek yerine siyaseti yargı ve bürokrasi vesayeti altına soktuğunu söyledi.

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Türk milleti o gece seçilmişlerin üzerinde hiçbir vesayet istemediğini, gövdesini tanklara, uçaklara siper ederek gösterdi.İktidar ise bu sürece dair ne sorumluluklarının hesabını verdi ne de bir daha yaşanmaması için demokratik siyasetin alanını genişletmeye çabaladı. Tam aksine siyaseti iyice yargı ve bürokrasi vesayeti altına soktu ve bu yolda son sürat devam ediyor" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aday Ofisi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün ülkemiz, tarihinin kara gecelerinden birini yaşadı. Alçak bir örgüt, büyük bir komplo ile bu ülkenin ordusunu milletin üzerine sürmeye çalıştı. Türk milleti o gece seçilmişlerin üzerinde hiçbir vesayet istemediğini, gövdesini tanklara, uçaklara siper ederek gösterdi."

İktidar ise bu sürece dair ne sorumluluklarının hesabını verdi ne de bir daha yaşanmaması için demokratik siyasetin alanını genişletmeye çabaladı. Tam aksine siyaseti iyice yargı ve bürokrasi vesayeti altına soktu ve bu yolda son sürat devam ediyor. 15 Temmuz'da bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, daima öyle kalacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu: Vesayet istemeyen millete rağmen iktidar yargı ve bürokrasi vesayetini artırdı - Son Dakika

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