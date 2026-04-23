İmamoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden paylaşılan mesajında, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her birinin alnından öpüyorum. Onlara çok güveniyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. 23 Nisan'ımız kutlu olsun."

Paylaşımda, İmamoğlu'nun, İBB Davası'nın dünkü celsesindeki kutlama sözlerinin yapay zeka ile hazırlanmış videosu da yer aldı.