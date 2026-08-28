İmamoğlu'ndan Bakan Gürlek'e: Yüreğiniz yetiyorsa canlı yayınlayın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'ndan Bakan Gürlek'e: Yüreğiniz yetiyorsa canlı yayınlayın

İmamoğlu\'ndan Bakan Gürlek\'e: Yüreğiniz yetiyorsa canlı yayınlayın
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'duruşmaları canlı yayınlama' sözlerine yanıt verdi: 'İlk gün ne dediysek arkasındayız. Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın.'

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Bu dava açıldığında 'canlı yayında yayınlansın' gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum" sözlerine, "İlk gün ne dediysek arkasındayız. Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın" yanıtını verdi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yanıt verdi. İBB Davası'nın canlı yayınlanmasını isteyen İmamoğlu, "İlk gün ne dediysek arkasındayız. Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın" dedi.

BAKAN GÜRLEK NE DEDİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon yayınında İBB Davası'na ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve İmamoğlu da gerginlik çıkarıyor. En başta bu dava açıldığında 'Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz' gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Bakan Gürlek'e: Yüreğiniz yetiyorsa canlı yayınlayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp
SDG Resmen Fesh Olundu SDG Resmen Fesh Olundu
Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü Vicdansız adama ev hapsi verildi Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi
İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret soruşturması İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
2027’de F1 Türkiye Grand Prix’si İstanbul Park’ta 2027'de F1 Türkiye Grand Prix'si İstanbul Park'ta!
Barış Alper Yılmaz’a dev talip Barış Alper Yılmaz'a dev talip!

14:02
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam
13:49
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir Guendouzi’ye kaç maç ceza gelecek
Lyon maçındaki kavganın faturası ağır olabilir! Guendouzi'ye kaç maç ceza gelecek?
13:45
PKK tarihinde bir ilk Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
PKK tarihinde bir ilk! Karayılan 50 yıllık kaybı itiraf etti
13:40
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
13:08
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 14:09:38. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan Bakan Gürlek'e: Yüreğiniz yetiyorsa canlı yayınlayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement