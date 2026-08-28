İmamoğlu\'ndan Bakan Gürlek\'e: Yüreğiniz yetiyorsa canlı yayınlayın

(ANKARA) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Bu dava açıldığında 'canlı yayında yayınlansın' gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum" sözlerine, "İlk gün ne dediysek arkasındayız. Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın" yanıtını verdi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yanıt verdi. İBB Davası'nın canlı yayınlanmasını isteyen İmamoğlu, "İlk gün ne dediysek arkasındayız. Hiç beklemeyin. Yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın" dedi.

BAKAN GÜRLEK NE DEDİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon yayınında İBB Davası'na ilişkin, "Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor ve İmamoğlu da gerginlik çıkarıyor. En başta bu dava açıldığında 'Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz' gibi bir söylem vardı. Şu anda ben Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.