İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a Sert Yanıt - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a Sert Yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Ahmak Davası' ile ilgili açıklamalarına cevap vererek, hakimin zorlandığını ve Adalet Bakanı'nın halkın sorunlarını duymadığını vurguladı.

18.11.2024 15:13  Güncelleme: 15:27
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Haber: Oktay YILDIRIM-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Ahmak Davası' ile ilgili dün yaptığı "Reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple HSK tarafından başka bir yere tayini, sanki davanın mahkeme hakimini sürdüler gibi değerlendirmek abesle iştigaldir" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Giden hakim feryat ediyor onu duysana. Diyor ki, beni zorladılar. Ceza vermem konusunda zorladılar. Bunu sağır sultan bile duydu, Adalet Bakanı duymadı" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediyesi Yavuztürk Kent Lokantası açılışına katıldı. Açılışta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 'Ahmak Davası' ile ilgili açıklamasının anımsatılıp "Reddi hakim yaptıkları hakimin başka bir sebeple HSK tarafından başka bir yere tayini, sanki davanın mahkeme hakimini sürdüler gibi değerlendirmek abesle iştigaldir... Bu arkadaş sağa sola sataşacağına İstanbul'un sorunlarıyla ilgilensin" şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine bir açıklama yaptı. Tunç için "Bakın burada neye soyunmuş, hala o davanın savcılığına soyunmuş." diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Aslında cevaba değer bir yorum değil ama bu vasat tarifini, vasatlığını kendisine hatırlatarak vermek istiyorum. Çünkü, düşünebiliyor musunuz, İstanbul'un işiyle ilgilensin dediği kişi dünya çerçevesinde saçmasapan bir dava yüzünden siyaset yasağıyla karşı karşıya ve feryat ediyor. İstanbul'a görev yapamaması için gayri hukuki, gayri yasal, dünyada olmayan bir yöntemle sürdürülen bir dava sürecine dair feryadını dile getiriyor. Bunu bile algılayamıyor. Niye biliyor musunuz? Vatandaşı duyma duyuları kapalı bunların. Bakın burada neye soyunmuş, hala o davanın savcılığına soyunmuş.

"Giden hakim feryat ediyor onu duysana. Diyor ki, beni zorladılar"

Halbuki bir Bakan şunu demeli; 'Bu ne demek istiyor?' Yahu kardeşim, orada bir hakime benim avukatlarım reddi hakim demiş olabilir. Bu seni ne ilgilendirir. Sonuçta demiş ama reddedilmiş. Ama sonradan, giden hakim feryat ediyor onu duysana. Diyor ki, beni zorladılar. Ceza vermem konusunda zorladılar. Bunu sağır sultan bile duydu, Adalet Bakanı duymadı. Çünkü o kulaklarını, gözlerini bir kişiye çevirmiş, başka kimseyi duymuyor. 86 milyon insanı duymayan bir insan, bir yönetici biçimi oluşturdular. Bunun adı Adalet Bakanı'dır, Milli Eğitim Bakanı'dır ya da Bakanlardır. Mesela Milli Eğitim Bakanı'ndan ne bekliyoruz biz? İyi bir eğitim düzeni, iyi bir eğitim sistemi, sorunların çözümü. Vatandaş neye dönüyor, yok efendim yalana, hurafeye, camilerin kapısı kapanmış da, başörtülü kadınlara şu yapılmış da bu yapılmış. Vasatlık. Kötü bir vasatlık. Allah bunların zulmünden bu memleketi korusun.

"Bunların gözü, aklı, vicdanı millete çözüm bulmakta değil"

Bunların gözü, aklı, vicdanı millete çözüm bulmakta değil. Bak Ekrem İmamoğlu arkadaşlarıyla vatandaşlara çare arıyor. Kent Lokantası açıyor. Sen, adalete çözüm bulmak yerine ya da bu konu nedir, şunu bir HSK'ya önereyim, bir çağırsınlar kardeşim şu hakimi bir dinlesinler demek yerine İmamoğlu'na laf yetiştiriyorlar. Çünkü başarısızlar. Başarısız oldukları için vasatlıklarıyla laf üretiyorlar. Vasatlık, bu kadar net. Vasatlıktan bu memleket inşallah bir an önce kurtulur."

İmamoğlu\'ndan Adalet Bakanı Tunç\'a Sert Yanıt
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a Sert Yanıt - Son Dakika

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