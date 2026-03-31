İmamoğlu'ndan Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınmasına Tepki: Bu Hukuksuz Süreçleri Yürütenler de Yaptıklarının Hesabını Sandıkta Verecek

31.03.2026 23:17  Güncelleme: 00:53
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına üzüntüyle tepki gösterdi ve bunun hukuksuz bir süreç olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in gözaltına alındığı haberini üzüntüyle öğrendim. Vicdanlarımızı yaralayan bu haberlere öfkelenmemek mümkün değil."

İktidar medyasının uzun süredir devam ettirdiği ve belli ki yargıya yuvalanan yapının da farklı kanallardan yaptığı transfer baskısı sonuç vermeyince, bir de Mustafa Başkan Silivri'de yol arkadaşlarına destek vermeye gelince harekete geçilmiş gibi görünüyor.

31 Mart seçimlerinin üzerinden 2 yıl geçti, iktidar kaybettiği yönetimleri yargı hileleri üzerinden geri almayı marifet zannetmeye devam ediyor. İradesi hiçe sayılan milletimiz ilk genel seçimde gerekeni yapacak ve bu hukuksuz süreçleri yürütenler de yaptıklarının hesabını sandıkta verecek.

Milletin yolundan gittiği için bedel ödeyen tüm arkadaşlarımız da hizmet vermeye en güzel şekilde, gururla devam edecek."

Kaynak: ANKA

