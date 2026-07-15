İmamoğlu'ndan Güner'in Tutuklanmasına Tepki: "Hukuksuzluğun Son Merhalesi"

(ANKARA) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in tutuklanmasına ilişkin, "Ankara'ya, Başkentin kalbi Çankaya'ya operasyon yapmak, belediye başkanını tutuklamak 19 Mart ve 21 Mayıs darbesinin, hukuksuzlukla oluşturulan 'ahtapotun kolları' mekanizmasının son merhalesidir" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun açıklaması, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından paylaşıldı. İmamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara'ya, Başkentin kalbi Çankaya'ya operasyon yapmak, belediye başkanını tutuklamak 19 Mart ve 21 Mayıs darbesinin, hukuksuzlukla oluşturulan 'ahtapotun kolları' mekanizmasının son merhalesidir. Can kardeşim Hüseyin Can Güner başkanımıza yapılan bu muameleyi kınıyorum. Tutuksuz yargılanma haktır. Bunu yok sayan, gizli tanık beyanı ve iftiracı düzeni ile operasyon, yargı düzenine ihanettir."