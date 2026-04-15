Ekrem İmamoğlu: Bu Operasyonlar Ne Mansur Başkan'ı, Ne Ümit Başkan'ı Ne de Partimizin Herhangi Bir Neferini Durduğu Yerden Milim Oynatamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu: Bu Operasyonlar Ne Mansur Başkan'ı, Ne Ümit Başkan'ı Ne de Partimizin Herhangi Bir Neferini Durduğu Yerden Milim Oynatamaz

15.04.2026 11:52  Güncelleme: 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanması ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesi ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, iktidarın demokrasiyi boğmaya çalıştığını ve CHP'nin duruşunun değişmeyeceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu operasyonlar ne Mansur Başkan'ı, ne Ümit Başkan'ı ne de partimizin herhangi bir neferini durduğu yerden milim oynatamaz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine  CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından İmamoğlu adına yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milletin desteğinden umudu kesen iktidar, demokrasiyi tamamen boğmaya dönük uygulamalarına devam ediyor. Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol da akla ziyan bir suçlama ile tutuklandı."

İktidar, CHP'yi birinci parti yaptığı için iki yıldır açıkça milletimizi cezalandırmaktadır. Esas korkuları da bir sonraki genel seçimi kaybedeceklerini görmeleridir. Bu yüzden en küçük mantık öğesine gerek duymuyorlar. Mansur Yavaş Başkanıma soruşturma açılması izni de bunun en bariz örneğidir.

Bu operasyonlar ne Mansur Başkan'ı, ne Ümit Başkan'ı ne de partimizin herhangi bir neferini durduğu yerden milim oynatamaz. Biz milletimizle omuz omuzayız, başka da dayanacağımız bir güç yoktur. Millet büyüktür, milletin dediği olacaktır! Sizi o koltuktan indirecek olan millettir, öyle de indirecek böyle de indirecek."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: Bu Operasyonlar Ne Mansur Başkan'ı, Ne Ümit Başkan'ı Ne de Partimizin Herhangi Bir Neferini Durduğu Yerden Milim Oynatamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:39:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu: Bu Operasyonlar Ne Mansur Başkan'ı, Ne Ümit Başkan'ı Ne de Partimizin Herhangi Bir Neferini Durduğu Yerden Milim Oynatamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.