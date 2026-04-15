(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu operasyonlar ne Mansur Başkan'ı, ne Ümit Başkan'ı ne de partimizin herhangi bir neferini durduğu yerden milim oynatamaz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanması ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından İmamoğlu adına yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milletin desteğinden umudu kesen iktidar, demokrasiyi tamamen boğmaya dönük uygulamalarına devam ediyor. Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol da akla ziyan bir suçlama ile tutuklandı."

İktidar, CHP'yi birinci parti yaptığı için iki yıldır açıkça milletimizi cezalandırmaktadır. Esas korkuları da bir sonraki genel seçimi kaybedeceklerini görmeleridir. Bu yüzden en küçük mantık öğesine gerek duymuyorlar. Mansur Yavaş Başkanıma soruşturma açılması izni de bunun en bariz örneğidir.

Bu operasyonlar ne Mansur Başkan'ı, ne Ümit Başkan'ı ne de partimizin herhangi bir neferini durduğu yerden milim oynatamaz. Biz milletimizle omuz omuzayız, başka da dayanacağımız bir güç yoktur. Millet büyüktür, milletin dediği olacaktır! Sizi o koltuktan indirecek olan millettir, öyle de indirecek böyle de indirecek."