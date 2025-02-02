İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt: "Ülkemizin Derhal Sandığa İhtiyacı Vardır"

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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün seçimle ilgili yaptığı açıklamalarına, "Milletimiz için en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim" karşılığını verdi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün partisinin İstanbul İl Kadın Kolları kongresinde muhalefeti eleştirerek "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtalar tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyarmak için 'en etkili ilaç sandıkta' diyorlar. Bunun için hep birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı ve 2029 Mahalli İdareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz" sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

İmamoğlu "Milletimiz için en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim." ifadelerini kullandı.