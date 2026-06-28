Ekrem İmamoğlu'ndan, Hayatını Kaybeden CHP'li Balçık İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan, Hayatını Kaybeden CHP'li Balçık İçin Taziye Mesajı

28.06.2026 23:58  Güncelleme: 00:24
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Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık için taziye mesajı yayımladı.

(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık için yayımladığı taziye mesajında, "Sevgili Rüya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Beylikdüzü örgütümüze başsağlığı diliyorum" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık için "Cumhurnaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

İmamoğlu, taziye mesajında "Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde belediyemizin çocuk meclisi başkanı olan, Beylikdüzü gençlik örgütümüzün parlak siyasetçi adayı Suzan Rüya Balçık kardeşimizin vefatını üzüntüyle öğrendim. Sevgili Rüya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Beylikdüzü örgütümüze başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Gençlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan, Hayatını Kaybeden CHP'li Balçık İçin Taziye Mesajı - Son Dakika

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