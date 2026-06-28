(İSTANBUL) - Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık için yayımladığı taziye mesajında, "Sevgili Rüya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Beylikdüzü örgütümüze başsağlığı diliyorum" dedi.
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları üyesi Suzan Rüya Balçık için "Cumhurnaşkanlığı Aday Ofisi" isimli sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
İmamoğlu, taziye mesajında "Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde belediyemizin çocuk meclisi başkanı olan, Beylikdüzü gençlik örgütümüzün parlak siyasetçi adayı Suzan Rüya Balçık kardeşimizin vefatını üzüntüyle öğrendim. Sevgili Rüya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Beylikdüzü örgütümüze başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ekrem İmamoğlu'ndan, Hayatını Kaybeden CHP'li Balçık İçin Taziye Mesajı - Son Dakika
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