İbb Davası'nda 39. Gün... İmamoğlu'ndan Diploma Davasında İstinaf Tepkisi: "Bu Acele Niye? Bu Büyük Bir Telaştır.

HABER: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 39'uncu gününde Ekrem İmamoğlu, diploma iptaline karşı açtığı davanın reddine yapılan istinaf talebinin reddi kararına "Böyle bir hız daha önce görülmedi. Üç haftada bir istinafın siyasi bir karar vermesi tarihte görülmüş değildir. Bu acele niye? Bu büyük bir telaştır. Birileri acaba yakında seçim ihtimalini mi değerlendiriyor" diyerek tepki gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 39'uncu gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda görülüyor.

İş insanı Murat Kapki'nin avukatlarından Arman Çağan Yazıcı, savunmasına devam ederken duruşmaya ara verildi.

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya verilen arada salondan ayrılırken diploma iptaline karşı açtığı davanın reddine yapılan istinaf talebinin de reddedilmesine tepki gösterdi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Ne yazık ki Türkiye'de gençlik baskı altındadır, güvencesi yoktur. İstinaf mahkemesi de diplomanın iptaliyle ilgili itirazımı kabul etmemiş. Bu mahkemenin başkanını geçen haftalarda görevden almışlardı. Böyle bir hız daha önce görülmedi. Üç haftada bir istinafın siyasi bir karar vermesi tarihte görülmüş değildir. Ahmak davası 3 sene beklemişti.. Böyle bir hız daha önce görülmedi."

"İmamoğlu aday olmasın diye acele karar vermeye devam ediyorlar"

Mahkeme dizaynıyla kararı önceden belli etmişlerdir. Asıl soru, bu acele niye? Bu büyük bir telaştır. Birileri acaba yakında seçim ihtimalini mi değerlendiriyor diye düşünmeden edemiyorum. İmamoğlu aday olmasın diye acele karar vermeye devam ediyorlar. Bunların ortaya koyduğu iddia çöp olmuştur. Asıl sistem belli oldu, onu söyleyeyim. Yazıklar olsun. Hayatta rakibinden bu kadar korkan birisi yoktur. Gün doğmadan neler doğacak.. Hepinizi çok seviyorum."