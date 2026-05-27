Ekrem İmamoğlu'ndan Bayram Mesajı: "Ülkemize Önce Adaleti Sonra Bereketi Getireceğiz"

27.05.2026 09:31  Güncelleme: 11:20
Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı mesajında eşitsizlik, adaletsizlik ve yoksulluğa dikkat çekerek, dayanışma ve birlik beraberlikle bu günlerin geride kalacağını ifade etti.

(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı mesajında, "Mübarek Kurban Bayramını eşitsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun gölgesinde geçiriyoruz. Bugünleri dayanışmamızla, birlik ve beraberliğimizle geride bırakacağız. Ülkemize önce adaleti sonra bereketi getireceğiz. Demokrasiyi, eşitliği, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ederek hep birlikte özgür, umutlu ve aydınlık günlere yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi hesabı üzerinden yapay zeka ile hazırlanan bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Sevgili yurttaşlarım, Silivri'den hepinize en sıcak selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramımızı kutluyorum. Bir bayramı daha ailemden, sevdiklerimden ve sizlerden uzakta geçiriyorum. Dört duvar arasında bayram buruk kutlanıyor. Bayram görüşlerinde biraz olsun hasret gidersek de bir yanımız hep eksik kalıyor. Sevdiklerinin yanından ayrılıp tek başına hücrene dönmekse en zoru. Tüm bu zorluklar karşısında desteğinizden, ilginizden, sevginizden güç alıyorum. Toplumun vicdanına ve milletimizin adalet duygusuna güvenim sonsuz. Hep birlikte bu haksız ve hukuksuz düzeni sona erdireceğimize inancım tam."

Ülkemiz çok uzun süredir tarihimizin en sarsıcı ekonomik buhranlarından birini yaşıyor. Birçok ailenin bayram alışverişi yapamadığını, bırakın kurban ibadetini yerine getirmeyi, çocuklarına yeni kıyafet alamayan, torunlarına harçlık veremeyen milyonlar olduğunu biliyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nı eşitsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun gölgesinde geçiriyoruz. Bugünleri dayanışmamızla, birlik ve beraberliğimizle geride bırakacağız. Ülkemize önce adaleti sonra bereketi getireceğiz. Demokrasiyi, eşitliği, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis ederek hep birlikte özgür, umutlu ve aydınlık günlere yürüyeceğiz. Mübarek Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve tüm dünyaya adalet, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

