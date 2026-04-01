İmamoğlu'ndan Milli Takıma Tebrik Mesajı

(İSTANBUL) - Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 yılın sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım için tebrik mesajı paylaştı.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden paylaşılan mesajında, "Teşekkürler bizim çocuklar! Hepimize moral oldunuz. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
