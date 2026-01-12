Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak.

12.01.2026 21:14  Güncelleme: 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a destek mesajı gönderdi. İmamoğlu, adaletsizlik ve zulme dikkat çekti.

(İSTANBUL)-CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ilişkin olarak,"Sevgili kardeşim Mehmet Murat Çalık, Şifa dileklerimi iletiyorum. Her an gönlümde ve dualarımdasın. Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır."dedi.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak olan tutuklu Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a şifa dileklerini iletti.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili kardeşim Mehmet Murat Çalık, Şifa dileklerimi iletiyorum. Her an gönlümde ve dualarımdasın. Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır. Bütün iyi duyguları, devletin merhamet ve şefkatini, sevgisini yok ettiler. Allah onları ıslah etsin. Milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, emeklilerimizi bunların zulmünden muhafaza eylesin. Milletin iktidarı tahmin ettiğinizden daha yakın. Az kaldı. Gideceksiniz!"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlikçiydi patron oldu Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor Temizlikçiydi patron oldu! Şimdilerde emrinde 20 kişi çalışıyor
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Futbolseverler ekran başına Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor Futbolseverler ekran başına! Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları yarın başlıyor
FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı FETÖ üyesi 9 yıl sonra yakalandı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

10:07
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
10:05
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
09:48
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
09:19
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
08:38
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 10:41:24. #7.11#
SON DAKİKA: Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.