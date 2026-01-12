Murat Çalık Yarın Ameliyat Olacak.

(İSTANBUL)-CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a ilişkin olarak,"Sevgili kardeşim Mehmet Murat Çalık, Şifa dileklerimi iletiyorum. Her an gönlümde ve dualarımdasın. Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır."dedi.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyat olacak olan tutuklu Beylükdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a şifa dileklerini iletti.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili kardeşim Mehmet Murat Çalık, Şifa dileklerimi iletiyorum. Her an gönlümde ve dualarımdasın. Sana ve ailene bu adaletsizliği yapanların, ne vicdanı ne ahlakı ne de adalet için söyleyecek sözü kalmıştır. Bütün iyi duyguları, devletin merhamet ve şefkatini, sevgisini yok ettiler. Allah onları ıslah etsin. Milletimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, emeklilerimizi bunların zulmünden muhafaza eylesin. Milletin iktidarı tahmin ettiğinizden daha yakın. Az kaldı. Gideceksiniz!"