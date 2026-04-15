İmamoğlu'ndan Okul Saldırısına Tepki

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda yaşanan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, okulların çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Kahramanmaraş'ta yaşanan ortaokul saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailelerin okullara emanet olarak bıraktığı çocukların can güvenliğine dair endişe duyulan bir ülke olmayı hak etmiyoruz. Çocuklarımızın ikinci yuvası olan okulların, onlar için daha güvenli hale getirilmesi hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.