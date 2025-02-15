İmamoğlu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Tepkisi - Son Dakika
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İmamoğlu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına sert bir dille tepki göstererek, bu durumun Kürt kökenli vatandaşların seçme hakkına ve iradesine yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti. İmamoğlu, iktidarın çelişkili politikalarının milletin aklını karıştırdığını belirtti.

15.02.2025 10:24  Güncelleme: 11:42
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ı görevden uzaklaştırılarak yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak atadı. İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından söz konusu karara tepki gösterdi. İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Seçimlerden önce 'kanunda gösterilen şartlara uygun' olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi'ne de kayyım atanmıştır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır.

"Makamlar kimsenin tapulu malı değildir"

Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK'lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'ndan Van Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyum Tepkisi - Son Dakika

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