İmamoğlu'nun Avukatı 'Ahmak Davası' Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Avukatı 'Ahmak Davası' Hakkında Açıklamalarda Bulundu

İmamoğlu\'nun Avukatı \'Ahmak Davası\' Hakkında Açıklamalarda Bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 'Ahmak Davası'nda yargılama süreçlerine dair açıklamalarda bulunarak, hakim değişikliği yerine baskı iddialarının incelenmesi gerektiğini vurguladı.

18.11.2024 21:42  Güncelleme: 21:43
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen davaya ilişkin, "Yargılama süreçlerinde reddi hakim talebinin ve başkaca taleplerin olması doğaldır. 'Ahmak davası'ndaki hakim değişikliğini buraya çekerek tartıştırmaya çalışmak yerine, hakim üzerine ceza vermesi için baskı uygulandığına ilişkin iddiaların üzerine gidilmeli" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen dava ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Polat'ın paylaşımı şöyle:

"Yargılama süreçlerinde reddi hakim talebinin ve başkaca taleplerin olması doğaldır. 'Ahmak davası'ndaki hakim değişikliğini buraya çekerek tartıştırmaya çalışmak yerine, hakim üzerine ceza vermesi için baskı uygulandığına ilişkin iddiaların üzerine gidilmesi ve bu iddiaların açıklığa kavuşturularak yargılama üzerindeki gölgenin kaldırılmasıdır. Bir hukuk devletinde asıl olan. Aksi tutum yara alan adalet duygularını tedavi etmeyecektir. HSK'na bu konuda yapılan başvuruların ciddiyetle ele alınması daha önemlidir ve gereklidir."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Kemal Polat, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hakim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Avukatı 'Ahmak Davası' Hakkında Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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