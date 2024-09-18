İmamoğlu'nun Avukatı: 'Ahmak Davası' Hukuka Aykırı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Avukatı: 'Ahmak Davası' Hukuka Aykırı

İmamoğlu\'nun Avukatı: \'Ahmak Davası\' Hukuka Aykırı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 'Ahmak Davası' ile ilgili yaptığı açıklamada, kamuoyundaki söylentilerin hukuka aykırı olduğunu belirtti ve hukuksuzluğa alışmayacağını ifade etti.

18.09.2024 17:22  Güncelleme: 17:23
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda 'Ahmak Davası' olarak bilinen davaya ilişkin "'Karar istinafta onandı, çok yakında açıklanacak…' gibi söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında 'zaten bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…' psikolojisini oluşturma çabasından öte bir anlamı olmadığını, halkın vicdanından dönen bu hukuka aykırı kararın, hukukçuların vicdanlarında da yer bulamayacağını düşünüyorum, hiç bir zaman hukuka aykırı bir beklenti içerisinde olmadım, olmayacağım, hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım" açıklamasını yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda 'Ahmak Davası' olarak bilinen dava ile ilgili sosyal medya hesabı X'den  paylaşım yaptı. Polat'ın paylaşımı şöyle:

"'Ahmak davası' ile ilgili olarak son kez' …karar istinafta onandı, çok yakında açıklanacak…'  gibi   söylentilerin  kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında 'zaten  bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…' psikolojisini oluşturma  çabasından öte bir anlamı olmadığını,  halkın vicdanından dönen bu hukuka aykırı kararın, hukukçuların vicdanlarında da yer bulamayacağını düşünüyorum, hiç bir zaman hukuka aykırı bir beklenti içerisinde olmadım, olmayacağım, hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım…"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Kemal Polat, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Avukatı: 'Ahmak Davası' Hukuka Aykırı - Son Dakika

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