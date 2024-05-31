İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dava ertelendi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dava ertelendi

İmamoğlu\'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dava ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili açılan dava, yeni bilirkişi raporu alınması için ertelendi.

31.05.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili açılan ve siyasi yasak da talep edilen davanın duruşması bugün görüldü. Duruşma yeni bilirkişi raporu alınması için 2 Ekim'e ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, davada İmamoğlu'yla birlikte tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

Savcı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun alınmasını istedi. Hakim, 3 kişilik yeni bilirkişi heyetinden raporun alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dava ertelendi - Son Dakika

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