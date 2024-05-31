İmamoğlu\'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dava ertelendi

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemindeki bir ihaleyle ilgili açılan ve siyasi yasak da talep edilen davanın duruşması bugün görüldü. Duruşma yeni bilirkişi raporu alınması için 2 Ekim'e ertelendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, davada İmamoğlu'yla birlikte tutuksuz yargılanan 7 sanığın avukatları ile davaya müdahil İçişleri Bakanlığı'nın avukatı katıldı.

Savcı, soruşturma aşamasındaki bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporu arasında uyuşmazlık olduğunu belirterek, yeni bilirkişi raporunun alınmasını istedi. Hakim, 3 kişilik yeni bilirkişi heyetinden raporun alınmasını kararlaştırarak duruşmayı 2 Ekim tarihine erteledi.