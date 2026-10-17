İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı davada 101. duruşma sürüyor - Son Dakika
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İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı davada 101. duruşma sürüyor

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İBB'ye açılan 'Yolsuzluk' davasında 101. duruşma görülüyor; aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. İmamoğlu savunma yaparken mahkemenin bugün ara karar vermesi bekleniyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanık, 101'inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor. Öte yandan, mahkemenin bugün ara karar vermesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluİstanbulPolitikaGüncelHakimSon Dakika

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