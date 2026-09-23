İmamoğlu\'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası 86. günde sürüyor

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın 86'ıncı günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 436 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine devam ediliyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda görülen davada 86. gün başladı. Davada, ek iddianame hazırlanmasıyla sanık sayısı 414'ten 436'ya yükselirken, birleşen iki dosyayla birlikte tutuklu sayısı 57'ye çıktı.

Tutuksuz sanıkların beyanlarının alındığı duruşmada, ilk olarak AKM Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş, savunma yaptı. Duruşma, Karataş'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor.