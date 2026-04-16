İmamoğlu'nun davasında savunmalar devam ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu'nun davasında savunmalar devam ediyor

16.04.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İmamoğlu'nun yargılandığı davada sanıkların savunmaları alındı, duruşma 20 Nisan'a ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 23. duruşmasında bir kısım sanıkların savunmalarının alınması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın avukatlarının savunması tamamlandı.

Bir diğer tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen savunmasında, ikinci operasyonda gözaltına alındığını ve 355 gündür tutuklu olduğunu söyledi.

Sıradan bir koruma görevlisi olduğunu ve tek görevinin İmamoğlu'nu korumak olduğunu ifade eden Türkmen, "Hakkımdaki suçlama konularına dahil olma imkanım yok. Ben olmayan bir örgüte yardım etmedim, işimi yaptım. Koruduğum kişinin canı kadar mahremiyetini de korudum." savunmasını yaptı.

Türkmen, 2020 yıllının ekim ayında İBB'nin iştirak şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığını ve sonrasında İmamoğlu'nun öncü koruması olarak görevlendirildiğini anlatarak, "Bana suç olarak isnat edilen kamera bantlama işi, verilen bir görevdir. Suç değildir. İddianamedeki görüntülerden görüleceği üzere başka öncü korumalarda bu işlerde yer almıştır. Başkanın, itibarını ve mahremiyetini korumak için yapılan bir şeydir. Jammer taşımakta öncü koruma faaliyetlerindendir." beyanında bulundu.

Kamusal alanlardaki kameraları kapatmadıklarını, sadece Ekrem İmamoğlu'nun mahremiyetini koruduklarını öne süren Türkmen, bir örgüte üye olmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısının, "Beyanlardan anladığımız kadarıyla bantlama olayı sık sık yapılan bir şey. Başka programlarda da bantlama yaptığınız oldu mu?" sorusuna sanık Türkmen, "O günün görevlisiysem ben bantlarım, mahremiyet gerektiren konularda uygulanmıştır." diye cevap verdi.

Sanık Türkmen, savcının "Mahremiyeti kim belirliyor? Neye göre bantlama ihtiyacı duyuluyor?" sorusuna da, "Daha önceki yaşanmış olaylardan dolayı ihtiyaç duyuluyormuş, benden önceki dönemlerde başlamış. Başkan yemek yiyecekse, kıyafetini değiştirecekse bantlanıyor." yanıtını verdi.

Söz alan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, "Bandı sağdan sola mı? Soldan sağa mı yapıştırdınız?" diye sordu. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Aylan "Soldan sağa sormanızın iddianameye katkısı nedir? Bu sorunun bize katkısı yok. Bu sorunun sorulmasına izin vermiyorum." dedi.

İmamoğlu'nun iddia makamının bu tip sorular sorduğunu söylemesi üzerine başkan Aylan, "Savcılık, hangi tarihten itibaren bunun uygulamasının yapıldığını soruyor. Rutin bir uygulama mı? Yoksa toplantıdan dolayı mı yapıldığını öğrenmek için sordu. Sizin sorunuz çok saçma bir soru." diye konuştu. Sanık İmamoğlu da "Saçma bulduğunuz soruyu geri alıyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ali Rıza Akyüz'ün savunması

Bir diğer tutuklu sanık Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz de savunmasında 39 sene mühendislik yaptığını belirterek, "örgüte üyelik" ve "rüşvete teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandığını söyledi.

Akyüz, iddianamedeki eylemlerin bireysel tercihleriyle yapılan işler olmadığını, mevzuata uygun işler olduğunu savundu.

Kimse adına para talebinde bulunmadığını iddia eden Akyüz, "Tamamen ne yaptıysam kurumsal işleyişlerle yaptım. Ben başkan yardımcısıyım. İmar müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğü ve emlak istimlak müdürlüğü bana bağlıydı." dedi.

Akyüz, "Capacity AVM dediğimiz yerde aynı anda 10 bin, 12 bin kişi bulunuyor. Bu gibi yerlerde çok duyarlı davranmaktayız. Bütün incelemeler bilimsel verilere göre yapıldı. Benim duyarlı olmam, kamu güvenliği anlamında duyarlı davranmamın sonucu rüşvete teşebbüs ile gölgelendi." savunmasını yaptı,

Capacity AVM yönetimi ile tanışıklığı ve bir alıp veremediklerinin olmadığını dile getiren sanık Akyüz, rüşvet istediği iddialarını reddederek, alışveriş merkezinin yapısal olarak sorunlu olduğunu ve eksiklikler gördüklerini iddia etti.

Sanık Akyüz, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Duruşma, sanık Akyüz'ün çapraz sorgusu yapılmak üzere 20 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'nun davasında savunmalar devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 19:04:25. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu'nun davasında savunmalar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.