İmamoğlu'nun Diploma Davası: Hukuksuzluk İddiası

16.02.2026 13:14
Gökhan Günaydın, İmamoğlu'nun davasında hukuksuzluk ve siyasetle yargı ilişkisini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının bugünkü duruşması sırasında yaptığı paylaşımda, "Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı, görülüyor ki, idare mahkemesi kararının kesinleşmesini, yani istinaf ve temyiz süreçlerinin sonunu bekleyecek. Kanaatimin doğru çıkıp çıkmayacağını, kısa bir süre sonra çıkacak ara kararla göreceğiz. Yargı süreçleri, siyasetin zamanlamasına göre yürüyor, bekliyor, hızlanıyor. Burada sayılan, buraya sığmayan hukuka aykırılıkların her biri, herhangi bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek aykırılıklardır. Süreç, demokratik yolla iktidarın değiştirilmesi iradesinin açıkça gasbıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının bugünkü duruşması sırasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Silivri'de, Ekrem İmamoğlu için açılan evrakta sahtecilik davası duruşmasındayız. Diploma davası, tutuklu olarak dahi Ekrem Başkan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağını bilenlerin, aday olma ön koşulunu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kumpas davasıdır. Bu süreçte yaşanan açık hukuksuzlukların kısa özeti aşağıdadır; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığının, CİMER'e yapılan başvurular üzerine, defalarca diplomanın yasallığını ifade etmesine rağmen, yetki ve görev gaspı yapılarak, diploma İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. Ekrem İmamoğlu avukatları, hukuka aykırı idari işlemin iptali için dava açmışlar, davayı gören İstanbul 5. idare Mahkemesi heyeti, öncelikle onlarca maddelik müzekkere yazarak konunun hukuki çerçevesini ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. YÖK, bu çerçevede kendisine verilen 30 gün süre içerisinde mahkemeye cevap vermemiş, beklemiştir. Eşzamanlı olarak, doğal hakim ilkesinin aleyhine, Mahkeme Başkanı ve bir üyenin tayini çıkarılmış, böylece üç kişilik heyetten geride bir kişi kalmıştır."

"Süreç, demokratik yolla iktidarın değiştirilmesi iradesinin açıkça gasbıdır"

Heyet değişimi sonrası YÖK cevabını mahkemeye göndermiş, nöbetçi heyet yürütmenin durdurulması istemini reddetmiştir. İstanbul 5. İdare Mahkemesinde görülen duruşmada, üniversite avukatları, 1990 yılının İstanbul Üniversitesi yönetimini suçlamış, Ekrem İmamoğlu'na atfedilen bir suç olmadığını ifade etmişlerdir. 5 inci İdare Mahkeme'sinin atanan heyeti, yani Ekrem İmamoğlu duruşmalarına çıkan üçüncü heyet, 32 yıl evvelki diplomayı iptal eden skandal bir karara imza atmıştır. Aynı soruşturma dosyasına giren tek bir inceleme dosyası ile 41 kişi yatay geçiş nedeniyle şüpheli konumuna sokulmuşken, yalnızca Ekrem Başkan hakkında ayırma (tefrik) kararı verilmiş ve kararın ertesi gün yine yalnızca Ekrem Başkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İddianame düzenlenmiştir. Evrakta sahtecilik iddianamesini hazırlayan savcı, bir ilçe başsavcı vekili olarak terfi ettirilmiştir. Başlayan ceza davasında, bir başka hukuki skandala daha imza atılarak, idari yargı davası, ceza davası için bekletici sorun (mesele-i müsterihe) sayılmıştır. Bugün görülen duruşmada, hakim, idari yargıda ilk derece mahkemesi (5. İdare Mahkemesi) kararının verildiğini, ancak kararın kesinleşmediğini ifade etmiştir.

An itibariyle duruşma sürüyor. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanı, görülüyor ki, idare mahkemesi kararının kesinleşmesini, yani istinaf ve temyiz süreçlerinin sonunu bekleyecek. Kanaatimin doğru çıkıp çıkmayacağını, kısa bir süre sonra çıkacak ara kararla göreceğiz. Yargı süreçleri, siyasetin zamanlamasına göre yürüyor, bekliyor, hızlanıyor. Burada sayılan, buraya sığmayan hukuka aykırılıkların her biri, herhangi bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek aykırılıklardır. Süreç, demokratik yolla iktidarın değiştirilmesi iradesinin açıkça gasbıdır. Tarih her şeyi kaydediyor. Demokrasiden ve hukuktan yana olanlar ise tarih yazmaya devam ediyor."

Kaynak: ANKA

Gökhan Günaydın, Yerel Haberler, Güncel, Yargı, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.