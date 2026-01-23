Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptaline Karşı Açtığı Dava Reddedildi - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptaline Karşı Açtığı Dava Reddedildi

23.01.2026 17:40  Güncelleme: 20:21
İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin açtığı davayı oybirliğiyle reddetti. Mahkeme kararında, yatay geçiş sürecinde hukuka aykırılıkların bulunduğu belirtildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyeti, oybirliğiyle davanın reddine karar verdi. Kararın gerekçesinde, dava dosyasındaki bilgi, belge ve tespitlere göre, davalı idare elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edilmesi nedeniyle ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğu, davacının iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığı, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının beklenemeyeceği belirtildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu işlemine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması 15 Ocak'ta görüldü. Mahkemenin kararı, 8 gün sonra taraflara tebliğ edildi. Heyet, oy birliğiyle davanın reddine karar verdi.

"İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır"

Gerekli değerlendirmelerin ardından heyet, kararında şu gerekçelere yer verdi:

"Sonuç olarak; dava dosyasındaki bilgi, belge ve tespitlere göre davalı idare elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edilmesi nedeniyle ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğu, yukarıda yer verilen tespitler neticesinde Mahkememizce; davacının iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığı, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının beklenemeyeceği ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, yatay geçiş sonrasında dahi idareyi aydınlatma noktasında gösterilmesi beklenen özenin ihmal edildiği, dolayısıyla açık hataya vücut veren söz konusu hukuka aykırılık hallerinin yoğunluğu, düzeyi ve niteliği ile geçiş süreci ve sonrasına dair iyiniyet ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmediği dikkate alındığında açık hatalı şekilde yapılan yatay geçiş işlemi, yukarıda sözü edilen Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararları uyarınca süreye bağlı olmaksızın idarece her zaman geri alınabileceğinden, yatay geçiş işlemi ile yatay geçişe dayalı kazanımlardan olan mezuniyet ve diplomasının iptaline ilişkin dava konusu İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18/03/2025 tarih ve 3/1 sayılı işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

